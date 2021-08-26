Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений в Подмосковье

Для заселения в подмосковные гостиницы и отели больше не нужно предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также власти смягчили требование к максимальному числу посетителей и участников массовых мероприятий. В помещениях без предъявления QR-кодов теперь могут собираться до 100 человек, на открытом воздухе - до 1000. Прежде на мероприятия допускали 50 и 500 человек соответственно.

Смягчение коронавирусных ограничений стало возможным из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Так, сегодня было выявлено только 726 новых больных COVID-19. Это минимальное значение с конца мая, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.