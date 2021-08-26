Новости

В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине 13:05
Еще два региона получат инфраструктурные бюджетные кредиты 13:02
Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений в Подмосковье 12:59
На восстановление дворов в Ялте и Керчи направят 930 млн рублей 12:54
Эксперты оценили, насколько дороже жилье у воды 12:52
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным 12:47
ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры 12:45
В Прикамье ликвидировали майнинговую ферму террористов 12:41
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь самолета 12:40
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини 12:38
Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ 12:32
Депутат предложила создать региональные комиссии по выплатам нуждающимся семьям 12:29
Наталья Сергунина: В Москве проведут акцию для детей "Первоклассный сентябрь" 12:26
Появилось видео извержения камчатского вулкана Шивелуч 12:20
Корабли БФ покажут в Балтийске и Кронштадте на форуме "Армия-2021" 12:12
Зарипов завершит карьеру после нынешнего сезона 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 1 712 новых случаев COVID-19 12:04
Тренер вратарей сборной России объяснил, почему приглашены пять голкиперов 12:04
Абрамченко назвала стоимость рекультивации свалки 12:00
Власти Москвы назвали средние зарплаты учителей 11:55
Видео: Австралийский фермер посвятил умершей тете сердце из стада овец 11:55
В Хабаровском крае снизят тарифы на электричество для предприятий 11:54
Минцифры разработает новое руководство для продвижения бренда "Госуслуги" 11:50
В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров 11:48
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 12:59
Рубрика: Общество

Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Для заселения в подмосковные гостиницы и отели больше не нужно предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье обновили парк машин неотложной помощи

Также власти смягчили требование к максимальному числу посетителей и участников массовых мероприятий. В помещениях без предъявления QR-кодов теперь могут собираться до 100 человек, на открытом воздухе - до 1000. Прежде на мероприятия допускали 50 и 500 человек соответственно.

Смягчение коронавирусных ограничений стало возможным из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Так, сегодня было выявлено только 726 новых больных COVID-19. Это минимальное значение с конца мая, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты