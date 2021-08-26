Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку

Новости

В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине 13:05
Еще два региона получат инфраструктурные бюджетные кредиты 13:02
Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений в Подмосковье 12:59
На восстановление дворов в Ялте и Керчи направят 930 млн рублей 12:54
Эксперты оценили, насколько дороже жилье у воды 12:52
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным 12:47
ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры 12:45
В Прикамье ликвидировали майнинговую ферму террористов 12:41
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь самолета 12:40
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини 12:38
Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ 12:32
Депутат предложила создать региональные комиссии по выплатам нуждающимся семьям 12:29
Наталья Сергунина: В Москве проведут акцию для детей "Первоклассный сентябрь" 12:26
Появилось видео извержения камчатского вулкана Шивелуч 12:20
Корабли БФ покажут в Балтийске и Кронштадте на форуме "Армия-2021" 12:12
Зарипов завершит карьеру после нынешнего сезона 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 1 712 новых случаев COVID-19 12:04
Тренер вратарей сборной России объяснил, почему приглашены пять голкиперов 12:04
Абрамченко назвала стоимость рекультивации свалки 12:00
Власти Москвы назвали средние зарплаты учителей 11:55
Видео: Австралийский фермер посвятил умершей тете сердце из стада овец 11:55
В Хабаровском крае снизят тарифы на электричество для предприятий 11:54
Минцифры разработает новое руководство для продвижения бренда "Госуслуги" 11:50
В Подмосковье задержан директор пансионата после серии избиений пенсионеров 11:48
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 11:41
Рубрика: В мире

Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку

Текст: Юрий Когалов
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Американская авиакомпания Delta, одна из крупнейших в мире по объемам пассажиропотока, обязала не прошедших вакцинацию сотрудников платить за дополнительную медицинскую страховку. Как передает CBS News, ежемесячно из их зарплаты будут вычитать по 200 долларов на эти цели.

Фото: Reuters
Американские вузы начали штрафовать и отчислять непривитых учащихся

Как заявил президент компании Эдвард Бастиан, непривитый персонал с 12 сентября будет обязан носить маски при нахождении на своем рабочем месте, а с октября, если у таких сотрудников выявят коронавирус, им не будут платить зарплату за время, проведенное на карантине. По словам руководства авиаперевозчика, на это шаг пришлось пойти из-за увеличения медицинских счетов. По данным Бастиана, пребывание одного заболевшего COVID-19 сотрудника в больнице обходится компании в 50 тысяч долларов. И введение обязательной допстраховки позволит устранить финансовые риски, раз уж Delta не стала требовать обязательной вакцинации.

Также отмечается, что на принятие такого решения явно повлияло и 20-процентное сокращение количества рейсов по сравнению с доковидными временами. К тому же власти США вполне могут сделать вакцинацию обязательным условием для того, чтобы попасть на борт самолета.

Хотя Delta стала первым крупным работодателем в США, объявившим о таком "наказании" для невакцинированных, ожидается, что другие компании последуют ее примеру. Принимаемые прежде решения были более агрессивными, так ее прямой конкурент, United Airlines, в начале августа обязала привиться своих сотрудников. Такой же политики придерживаются в Disney, Chevron, Google, Facebook. А Goldman Sachs расширил это требование не только на персонал, но и на своих клиентов.

После того, как регулятор окончательно одобрил вакцину Pfizer, комиссия США по равным возможностям трудоустройства подтвердила, что любая компания имеет законное право потребовать вакцинацию своих сотрудников.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

СК РФ назвал фамилию подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Чем программы немецких партий завлекают избирателей
Американские вузы начали штрафовать и отчислять непривитых учащихся