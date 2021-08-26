Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку

Американская авиакомпания Delta, одна из крупнейших в мире по объемам пассажиропотока, обязала не прошедших вакцинацию сотрудников платить за дополнительную медицинскую страховку. Как передает CBS News, ежемесячно из их зарплаты будут вычитать по 200 долларов на эти цели.

Как заявил президент компании Эдвард Бастиан, непривитый персонал с 12 сентября будет обязан носить маски при нахождении на своем рабочем месте, а с октября, если у таких сотрудников выявят коронавирус, им не будут платить зарплату за время, проведенное на карантине. По словам руководства авиаперевозчика, на это шаг пришлось пойти из-за увеличения медицинских счетов. По данным Бастиана, пребывание одного заболевшего COVID-19 сотрудника в больнице обходится компании в 50 тысяч долларов. И введение обязательной допстраховки позволит устранить финансовые риски, раз уж Delta не стала требовать обязательной вакцинации.

Также отмечается, что на принятие такого решения явно повлияло и 20-процентное сокращение количества рейсов по сравнению с доковидными временами. К тому же власти США вполне могут сделать вакцинацию обязательным условием для того, чтобы попасть на борт самолета.

Хотя Delta стала первым крупным работодателем в США, объявившим о таком "наказании" для невакцинированных, ожидается, что другие компании последуют ее примеру. Принимаемые прежде решения были более агрессивными, так ее прямой конкурент, United Airlines, в начале августа обязала привиться своих сотрудников. Такой же политики придерживаются в Disney, Chevron, Google, Facebook. А Goldman Sachs расширил это требование не только на персонал, но и на своих клиентов.

После того, как регулятор окончательно одобрил вакцину Pfizer, комиссия США по равным возможностям трудоустройства подтвердила, что любая компания имеет законное право потребовать вакцинацию своих сотрудников.