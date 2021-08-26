Беларусь ввела запрет на экспорт зерна

"Временной мерой" назвал запрет на экспорт зерна из страны вице-премьер Беларуси Александр Субботин. Комментируя 26 августа после доклада главе государства это шаг кабинета министров, он пояснил, что он не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам страны в рамках Евразийского экономического союза.

В то же время заместитель премьер-министра дал понять, что урожай по зерну в этом году будет "хуже, чем планировали". Аграрии недобирают больше миллиона тонн по зерновому клину. Правда, "за счет урожая кукурузы, который ожидается в объеме 1,5-1,8 млн тонн, удастся перекрыть часть дефицита", - уточнил он.

При этом Субботин исключил возможность "дефицита продовольственного зерна". Здесь, по его словам, можно быть совершенно спокойными. "Уже госзаказ выполнен на 93 процента, поэтому мы будем с хлебом. Это сто процентов", - заверил вице-премьер.

А запрет на вывоз зерна на экспорт, подчеркнул он, объясняется исключительно стремлением "насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы, конечно, приоткроем этот "занавес". Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди", - пояснил член правительства.

И хотя фуражное зерно само по себе, бесспорно, является высокодоходной экспортной позицией, вице-премьер обратил внимание на тот факт, что оно, в конечном итоге, идет на корм для птицы и скота, в результате чего складывается гораздо более маржинальный продукт.

Как сообщает БЕЛТА, запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны предусмотрен постановлением Совмина, которое 26 августа официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить, в частности, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху. Нововведение исключает провоз злаковых и за пределы ЕАЭС, затрагивая и порядок провоза семян рапса.

Правда, в документ включены и некоторые исключения. Запрет, в частности, не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от РБ, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев, сообщает агентство.