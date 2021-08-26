Боевой "Соболь": пикап с боевым модулем показали на "Армии-2021"

Два новых военных автомобиля семейства "Соболь NN" показала "Военно-промышленная компания" на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Оба транспортных средства, окрашенные в многоцветный камуфляж, находились в общем ряду с бронеавтомобилями и имели эмблемы "ВПК" на радиаторных решетках.

На пикап (4x4) установлен дистанционно-управляемый боевой модуль "Арбалет-ДМ". Такие изделия ранее уже использовались на выпускающихся в Арзамасе многоцелевых бронеавтомобилях "Тигр-М" и прошли успешную проверку в Сирии.

Боевой модуль вооружен пулеметом 6П49 "Корд" калибра 12,7 мм, имеющим боекомплект 450 патронов и скорострельность 600 выстрелов в минуту. Дальность поражения целей достигает 2000 метров.

Высокая точность обеспечивается двумя видеокамерами, лазерным дальномером, электромеханическим стабилизатором в двух плоскостях.

Эффективное применение в темное время гарантирует тепловизор, обнаруживающий противника на дальности 1500 метров.

Имеется также модификации модуля с 7,62-мм пулеметом ПКТМ (750 патронов), 23-мм скорострельной пушкой АП-23 (боекомплект 100 снарядов) и 40-мм автоматическим гранатометом МГК-40, имеющим запас в 50 выстрелов.

Оружием управляет боец-оператор, чье рабочее место находится в кабине рядом с водителем.

Фото: Илья Максимов \ РГ

Сообщается, что масса пикапа с модулем составляет 2650 кг, полная масса - 3500 кг, грузоподъемность -1100 кг.

Длина - 5030 мм, ширина -2070 мм, высота с учетом "Арбалета-ДМ" - 3040 мм.

Мощность двигателя 149,6 л.с. Коробка передач шестиступенчатая.

Рядом с пикапом находится полноприводный командно-штабной "Соболь NN", который будет служить для обеспечения управления и связи командирам и офицерам штабов. Число посадочных мест в нем достигает восьми. Полная масса - 3500 кг.

Турбодизельный двигатель Cummins 2.8, Евро-5, мощностью 110 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 130 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км.