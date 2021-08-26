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26.08.2021 19:00
Рубрика: Власть

Чиновникам разрешат отодвигать на три года срок ротации в другой регион

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект поправок в закон о госслужбе. Новые нормы позволят гражданам начальникам подольше оставаться на руководящих должностях в одном регионе. Без переезда.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленная инициатива разрешает государственным служащим продлевать на три года срок службы на должности, подлежащей ротации.

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Согласно закону, предельный срок службы на такой должности составляет пять лет. После этого чиновник должен быть переведен в другой регион.

"Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции. Гражданских служащих, занимающих определенные посты, переводят на равнозначные должности в том же ведомстве, но в другом регионе. По большей части институт ротации касается руководителей территориальных управлений федеральных ведомств, исполняющих контрольные и надзорные функции", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что сегодня закон не предполагает возможности продления срока службы на должности, предусматривающей ротацию.

"Не позволяет закон и назначать госслужащего на нижестоящую должность в том же территориальном органе, что позволило бы человеку остаться в регионе, пусть и с понижением. Гражданский служащий, замещающий должность в порядке ротации, должен быть либо переведен на другую равную ротационную должность, либо уволен", - рассказал председатель Правления АЮР.

Если же начальник откажется от переезда без уважительных причин, его переведут на меньший оклад

Такие жесткие условия приводят к потере квалифицированных кадров, так как многие гражданские служащие предпочитают увольняться. Переезд на новое место всегда связан с бытовыми неудобствами, а низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья усугубляют ситуацию.

"Проект предполагает, что решение о возможности продления срока пребывания на ротационной должности будет приниматься руководителем федерального органа исполнительной власти с учетом рекомендаций Комиссии федерального органа исполнительной власти по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. То есть по каждому госслужащему решение будет приниматься в индивидуальном порядке", - резюмировал Владимир Груздев.

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Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. Изначально предполагалось расширить срок службы граждан начальников на одном месте до 10 лет. Однако правительственные эксперты предложили более гибкую систему.

Также, как рассказывают разработчики проекта, инициатива расширяет гарантии для гражданских служащих, отказывающихся от ротации. В некоторых случаях у гражданина начальника есть право отказаться от переезда, и причины сочтут уважительными. Например, если жена или маленькие дети по состоянию здоровья не смогут жить там, куда переводят чиновника.

В том же случае, когда человек отказывается от переезда без уважительных причин, предлагается оставлять его на службе, но с переводом на должность с меньшим окладом.

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