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Опубликован 26 августа 2021 г.

Центральная избирательная комиссия РФ 24 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидата Хрущева Ю.М. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ХРУЩЕВ Юрий Михайлович" исключаются);

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ", кандидатов Риянова Р.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "РИЯНОВ Рустам Валентинович, ГАЙНУТДИНОВА Роза Саматовна, КУЛАЛАЕВ Илья Владимирович" заменяются словами "ГАЙНУТДИНОВА Роза Саматовна, КУЛАЛАЕВ Илья Владимирович, ШИВЕРСКИХ Эдуард Васильевич"), Чередниченко А.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ДОСАЕВ Рустам Абдулкадерович, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анна Сергеевна, МУРЫГИН Кирилл Сергеевич" заменяются словами "ДОСАЕВ Рустам Абдулкадерович, МУРЫГИН Кирилл Сергеевич, СМИРНОВА Анастасия Сергеевна"), Цейтлина В.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ЦЕЙТЛИН Владимир Витальевич, ЗАЙЦЕВА Валерия Робертовна, ИЗОТОВ Илья Сергеевич" заменяется словами "ИЗОТОВ Илья Сергеевич, БРЮХАНОВА Юлия Алексеевна"), Зайцеву В.Р.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", кандидатов Баландину Л.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", БАЛАНДИНА Любовь Александровна" исключаются), Колесникову Е.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "КОЛЕСНИКОВА Екатерина Владимировна" заменяются на слова "ЛУЖЕЦКИЙ Олег Борисович"), Шалимова А.Б.