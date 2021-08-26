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26.08.2021 15:20
Рубрика: Власть

ЦИК снял с выборов кандидата от "Яблока" Шлосберга за связь с экстремистской организацией

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком России исключил из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", главу ее псковского отделения Льва Шлосберга. Сам он намерен оспорить решение в Верховном суде РФ.

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По словам члена ЦИК Антона Лопатина, отмена регистрации кандидата связана с тем, что 29 августа вступило в силу решение Мосгорсуда, "которым было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у кандидата Шлосберга Льва Марковича в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации". "Отсутствие у кандидата пассивного избирательного права является основанием для исключения из списка кандидатов (п. 1 части 4 ст. 50 федерального закона "О выборах депутатов Госдумы"), - сказал Лопатин.

Сам кандидат со своим исключением не согласен. Он заявил, что не связан ни с какой экстремистской организацией и ни один суд на сегодня не установил обратного. На что глава ЦИК Элла Памфилова возразила, что решение суда в распоряжении комиссии имеется. Представитель правового управления ЦИК уточнил, что решение было принято Мосгорсудом 9 августа, а 23 августа апелляционный суд отклонил жалобу Шлосберга.

Напомним, 9 августа Мосгорсуд принял решение отменить регистрацию Льва Шлосберга как кандидата от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы по 207-му одномандатному округу Москвы по иску кандидата от партии "Зеленые" по тому же округу Андрея Пангаева. Согласно материалам, размещенным на сайте суда, истец потребовал снять Шлосберга с выборов "ввиду его причастности к деятельности экстремистской организации - общественного движения "Штабы Навального" (включено в реестр экстремистских организаций и признано иноагентом - прим. ред.), деятельность которого запрещена судом".

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