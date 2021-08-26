Новости

Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе 06:50
Онколог рассказал о последствии отказа от курения 06:37
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет 05:58
Еще один дождливый день пообещали москвичам синоптики 05:30
Жители Бурятии забили тревогу из-за загрязнения на руднике 05:03
На чемпионате "Молодые профессионалы" обсудят подготовку студента-исследователя 05:00
Турция начала выводить свои войска из Афганистана 04:40
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине 03:50
Ученые назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных 03:35
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье 02:44
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19 02:30
Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА 01:36
"Зенит" окажется в третьей корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ 01:10
Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ 00:57
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет 00:26
В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов 00:06
В Испании обрушился трехэтажный жилой дом 25.08.2021
В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального 25.08.2021
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно 25.08.2021
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 25.08.2021
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 25.08.2021
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.08.2021
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 25.08.2021
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 25.08.2021
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 25.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
От Москвы до Воронежа: Куда поехать отдохнуть на машине
От Москвы до Воронежа: Куда поехать отдохнуть на машине
26.08.2021 06:50
Рубрика: Общество

Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Датские ученые предупредили о критическом изменении климата. К такому выводу они пришли на основе данных, полученных с метеостанций.

Фото: Getty Images
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете

Дело в том, что 14 августа в Гренландии пошел дождь. Причем, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при определенной температуре воздуха.

Сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель заявил, что за две тысячи лет было всего девять таких случаев. И три из них зафиксированы за последние десять лет. А это уже серьезно, пишет Phys.org.

"Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно", - добавил Стендель.

Этим летом в Гренландии воздух прогрелся до рекордных 20 градусов. Ученые отмечают, что повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в других точках земного шара.

Общество Ежедневник Погода Общество Наука Климат на Земле

Главное сегодня

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Ученые назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете