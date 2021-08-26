Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

Датские ученые предупредили о критическом изменении климата. К такому выводу они пришли на основе данных, полученных с метеостанций.

Дело в том, что 14 августа в Гренландии пошел дождь. Причем, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при определенной температуре воздуха.

Сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель заявил, что за две тысячи лет было всего девять таких случаев. И три из них зафиксированы за последние десять лет. А это уже серьезно, пишет Phys.org.

"Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно", - добавил Стендель.

Этим летом в Гренландии воздух прогрелся до рекордных 20 градусов. Ученые отмечают, что повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в других точках земного шара.