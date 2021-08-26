Депутат предложил увеличить новогодние каникулы работающим пенсионерам

Увеличить на четыре дня новогодние каникулы для работающих пенсионеров предлагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он направил соответствующее письмо министру труда Антону Котякову.

"В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня", - приводит RT текст обращения.

Федоров отметил, что продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. При этом работающие пенсионеры выполняют свои должностные обязанности, регулярно посещают трудовые коллективы и пользуются общественным транспортом.

Новогодние выходные россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.