Доктор Мясников объяснил, почему не будет коллективного иммунитета

Как ранее и предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет, написал в своем Телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно, однако вирус мутирует.

Так, в полностью привитом Израиле в 5,8% случаях тесты на коронавирус оказываются положительными, в США, где вакцинировано больше половины населения, COVID-19 выявляется в 13,8% случаях. Это притом, что в Европе и Америке сейчас подъем заболеваемости. По словам Мясникова, на них "накатилась четвертая волна коронавируса". Однако он обратил внимание, что процент смертности среди заболевших в странах с высоким уровнем вакцинации значительно снизился. "Новых эффективных лекарств для лечения коронавирусной инфекции пока так и не появилось. Так что успехи в резком снижении количества тяжелых случаев и смертей достигнуты полностью благодаря массовой вакцинации", - считает он.

В России сейчас наблюдается спад третьей волны. По результатам исследований, положительным оказывается примерно 1 из 20 тестов, и этот процент продолжает снижаться. В период между волнами он может достигать 0,5-1%.

Врач напомнил, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к не защищенным вакциной людям.