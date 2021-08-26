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26.08.2021 14:44
Рубрика: Происшествия

Двенадцать стран проявили интерес к уникальным учениям МЧС в Арктике

Текст: Тимофей Борисов

Впервые в мире действующую плавучую атомную электростанцию будут тушить. Речь о масштабных учениях в Арктике. МЧС для этого опробует уникальные технологии и применит арктических роботов. А с Северного полюса на связь выйдет капитан французского экспедиционного судна.

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Вообще в намечаемых учениях, координатором которых выступает МЧС России почти все будет со словом - впервые. Некоторые детали и планы сегодня на пресс-конференции в ТАСС раскрыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, на идею проведения совершенно новых учений, натолкнула недавняя масштабная авария под Норильском. Там спасателям также многое пришлось делать впервые, чтобы собрать 21 тысячу тонн разлившихся на десятки километров нефтепродуктов в условиях вечной мерзлоты. Справились за 2 недели. При этом, самому Чуприяну, чтобы успокоить экологов и журналистов пришлось дважды вылетать в район того самого озера, которому угрожал разлив топлива, зачерпывать воду кружкой и пить ее у всех на глазах.

После той аварии и были намечены планы учений в отношении аварий, опыта ликвидации которых еще нет. Интерес к учениям проявили 12 стран. А участие в учениях примут более 6000 человек из 17 федеральных министерств и ведомств. При этом национальный антикризисный центр МЧС России станет на тот момент своеобразным Генштабом.

Сценариев различных ЧС несколько. Их предстоит ликвидировать от Мурманска до Анадыря. Но основные мероприятия пройдут в Красноярском крае в Дудинке и Норильске. Помимо тушения пожара на плавучей АЭС, предстоит ликвидировать масштабный пожар на складе ГСМ и в подземных выработках шахт. Также предстоит отработать практические навыки эвакуации, подключенных к кислороду, болеющих ковидом пациентов, из 12-этажного здания Норильского медцентра.

В рамках учений будет проведены также 9 круглых столов.

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