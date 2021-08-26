Экологические платежи и сборы принесли казне 328,8 млрд рублей

Экологические неналоговые платежи и сборы принесли в прошлом году бюджету 382,8 млрд рублей, сообщили в Счетной палате. За год их объем вырос на 14%, а по сравнению с 2017 годом - больше чем в полтора раза. Тогда они составили 221,5 млрд рублей.

Из этой суммы 95% приходится на утилизационный сбор. Им облагаются колесные транспортные средства начиная с 2012 года. Плата за негативное воздействие на окружающую среду принесла 5% неналоговых экологических платежей, а экосбор - 1%.

Новая концепция расширенной ответственности производителей, утвержденная первым вице-премьером Викторией Абрамченко, вступает в силу с 1 января 2022 года. После этой даты производители и импортеры будут обязаны обеспечить утилизацию всей использованной ими упаковки, а также частично - самих изделий. Они могут сделать это самостоятельно или же заплатить экологический сбор. Ожидается, что это приведет к значительному повышению собранной суммы этого платежа. В прошлом году производители и импортеры перечислили в бюджет экосбора на 3,99 млрд рублей.

Кроме того, по данным Счетной палаты, с 2017 по 2020 год в бюджет поступила плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 8,2 млрд рублей, а за сброс таких же веществ в воду - на 10,7 млрд рублей.

"Выявлена необходимость системного пересмотра подходов к установлению и взиманию экологических платежей, - отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. - Основные причины заключаются в том, что зачастую платежи имеют схожий объект взимания (экологический и утилизационный сбор), или же не выполняют в полной мере свое назначение (утилизационный сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду)".