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26.08.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Экономика Ростовской области пошла в рост

Текст: Леонид Федоров
Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области в первом полугодии 2021 года вырос на 8,7 процента, по отдельным направлениям вдвое превысив среднероссийский показатель. Регион продемонстрировал положительную динамику практически по всем ключевым маркерам социально-экономического развития. Такие данные были озвучены на заседании областного правительства, которое провел накануне глава региона Василий Голубев.
Принципиальная задача - выполнение планов и программ нынешнего года, отметил глава региона. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Принципиальная задача - выполнение планов и программ нынешнего года, отметил глава региона. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Принципиальная задача - выполнение планов и программ нынешнего года, отметил глава региона. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Одним из ключевых показателей, на который всегда в первую очередь смотрят экономисты, является валовой региональный продукт. На Дону в первом полугодии ВРП вырос на 8,7 процента и достиг 826,7 миллиарда рублей. Объемы промышленного производства увеличились на 14 процентов относительно первой половины 2020 года, тогда как в среднем по России они выросли на 4,4 процента. В некоторых отдельных отраслях ситуация развивается к лучшему еще более заметными темпами. Добыча угля, например, выросла на 68,8 процента (причем в основном это дорогостоящий антрацит).

Фото: iStick
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Визитная карточка региона - сельское хозяйство. В этом году донские аграрии установили сразу несколько рекордов. Так, в Ростовской области собран самый большой урожай ранних зерновых в стране за всю историю СССР и современной России - 12,685 миллиона тонн. Отдельно следует сказать о рекорде по основной зерновой культуре - озимой пшенице, ее собрано 11,33 миллиона тонн. При этом порядка 97 процентов всего зерна - это продукция продовольственного класса, востребованного на мировом рынке.

Что важно - регион не только активно экспортирует сельхозпродукцию, но и обеспечивает ею внутренний рынок страны. Согласно озвученным данным, производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19 процентов, молока - на пять процентов. Хлеба и хлебобулочных изделий в регионе произведено в 5,4 раза больше, чем год назад, мясных полуфабрикатов - ровно в три раза больше, консервированных овощей для кратковременного хранения - почти на 30 процентов, творога - на 24 процента, сыров - более чем на 11,4 процента.

Достойно показал себя регион и в одной из важнейших сфер экономики России - жилищном строительстве. На Дону за отчетный период введено в строй 1,272 миллиона квадратных метров жилья. В целом объем выполненных строительных работ составил 81,9 миллиарда рублей, что на 47,6 процента больше, чем годом ранее. В плюсе по итогам первого полугодия также оказались промышленные компании из сферы металлургии, химической отрасли и машиностроения - сельскохозяйственного, транспортного и энергетического.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Серьезная положительная динамика зафиксирована и по таким показателям, как розничный торговый товарооборот, внешнеэкономическая деятельность, объем оказанных населению платных услуг и так далее. Объем инвестиций в основной капитал, по предварительным оценкам министерства экономики региона, вырос на 22 процента, и это притом, что прошлый год также был ознаменован существенным ростом данного показателя. Все это свидетельствует о восстановлении экономики после непростого периода, связанного с пандемией коронавируса, говорят эксперты.

Также на заседании прозвучала информация о том, что "Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года" была доработана. Документ корректировался с учетом консолидированного мнения экспертного сообщества и институтов гражданского общества. Менее чем через месяц доработанная "Стратегия-2030" будет представлена на публичных слушаниях.

"Мы договаривались, что в этом году работа над корректировкой стратегии будет завершена. При ее доработке должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей области", - резюмировал Василий Голубев.

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