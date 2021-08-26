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26.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист назвал события, которые скажутся на рубле в начале осени

На этой неделе рубль, как и прочие рисковые и ресурсозависимые валюты, укреплялся после того, как Государственный комитет по здравоохранению Китая заявил, что в воскресенье впервые с конца июля не было зарегистрировано ни одного заражения коронавирусом внутри страны, а все инфицированные прибыли из-за рубежа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это добавило позитива на мировые рынки и вылилось в рост нефти и рубля при коррекции доллара и защитных активов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Финансист Тузов назвал две самые надежные валюты

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал о важнейших событиях, которые окажут влияние на российскую валюту в дальнейшем:

- Рынки ждут ежегодный симпозиум в Джексон Хоуле, который пройдет в онлайн-формате 27 августа, а также заседание ОПЕК+ 1 сентября.

Касаемо первого, инвесторы и аналитики ожидают комментариев от главы ФРС Джерома Пауэлла относительно потенциально возможного начала сворачивания масштабной программы по покупке активов уже в этом году. В случае сигналов о подобной возможности доллар может продолжить укрепление относительно корзины мировых валют.

Встреча ОПЕК+ в начале сентября может привести к пересмотру предыдущего решения относительно ослабления квот на добычу нефти странами-участницами, в случае если цены на нефть останутся на текущих уровнях, что также может негативно повлиять и на российскую валюту. Дополнительным фактором давления на рынок нефти и на рубль может стать увеличение добычи сланцевой нефти в США также в сентябре этого года.

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Отдельно стоит упомянуть, что в конце августа наступает очередной налоговый период, что может позитивным образом сказаться на рубле, так как экспортеры продают валюту для уплаты налогов.

Исходя из всего вышесказанного, мы ожидаем что российская валюта в ближайшем будущем будет находиться в коридоре 72,5-75 рублей за доллар и 86-88 рублей за евро.

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