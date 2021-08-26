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26.08.2021 07:32
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, что изменилось в правилах наследования

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вступить в наследство в 2021 году стало проще. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис, пишет "Прайм".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Так, на сайте Федеральной нотариальной палаты появился единый реестр наследственных дел. С помощью него можно узнать, у какого нотариуса открыто наследственное дело. Для этого достаточно ввести данные умершего: потребуется указать его фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти.

Большинство данных об умершем нотариус сможет получать самостоятельно. Это значит, что гражданам не нужно будет ходить по разным ведомствам за получением различных справок. Так, у нотариуса можно будет получить сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга, которые обязан предоставить Росреестр, а также информацию об имеющихся у наследодателя банковских счетах или наличии неполученной пенсии. Для этого нотариус отправит запросы в Пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды.

Также юрист объяснил, что личность граждан, обратившихся за вступлением в наследство, нотариусы теперь будут проверять по единой биометрической системе Центробанка, а на свидетельство о праве на наследство и на завещания будут наноситься QR-коды, подделать которые сложно. "Это защитит наследников от мошенников", - подытожил эксперт.

Общество Семья и дети Правительство Росреестр Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Госфонды и контрольные органы Центральный банк Наследственное право

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