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26.08.2021 20:20
Рубрика: Экономика

ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме

Текст: Юлия Акиньшина

Антикартельные проверки производителей арматуры в Москве, Липецке и Туле проходят в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ФАС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В нем отмечается, что компании ПАО "НЛМК", ООО "Новосталь-М", ООО "Тулачермет-Сталь" и ООО УК "ПМХ" предоставляют сотрудникам ФАС России необходимые данные.

Ранее ведомство сообщило о начале антикартельных проверок на рынке производителей арматуры. Мониторинг антимонопольной службы показал, что цены на арматуру в 2021 году выросли более чем на 50 процентов. В качестве одной из причин металлургические компании указывали увеличение цен на мировом рынке. Вместе с тем, ведомство фиксировало рост цены на внутреннем рынке даже во время снижения внешних индикаторов.

"В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавили в ФАС.

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