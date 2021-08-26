Фото: в новой экранизации "Мастера и Маргариты" будет два кота Бегемота

В новой адаптации булгаковских "Мастера и Маргариты", получившей название "Воланд", появятся разом два кота Бегемота - живой-настоящий и "цифровой", CGI-кот.

Об этом стало известно из официального Instagram компании "Марс Медиа", где размещено фото актера Евгений Цыганова, к которому отошла роль Мастера, и, собственно, кота во плоти.

Как пояснила Людмила Шулепова, постановщика сцен с животными, почтенное животное в миру зовут Кеша (а по родословной - ProbonoAstra Ace Berg), и он - четырехлетний мейн-кун весом девять килограммов. У него зеленые глаза и строгий, но в тоже время наглый вид, - характеризует питомца Шулепова.

Кеша играет дворового кота Бегемота, который живет по соседству с Писателем и заходит к нему в гости. Тогда как в свите Воланда будет другой Бегемот - созданный компанией Main Road Post с помощью компьютерной графики.

Съемкам ленты начались в Москве в июле. Далее - Санкт-Петербург и Мальта.

Режиссер фильма - Михаил Локшин. Маргариту сыграет супруга Цыганова Юлия Снигирь. Плюс на борту Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте. Воланда сыграет немецкий актер Аугуст Диль, штурмбаннфюрер Дитер Хельстром из "Бесславных ублюдков" Тарантино.

Премьера обещана на будущий год.