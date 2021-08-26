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26.08.2021 09:25
Рубрика: В мире

Ключ к процветанию

Главы правительств обсуждали вопросы сотрудничества в рамках интеграции
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 193(8544)
Президент КР заверил, что республика будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие интеграционных процессов. Фото: Пресс-служба президента КР Президент КР заверил, что республика будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие интеграционных процессов. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент КР заверил, что республика будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие интеграционных процессов. Фото: Пресс-служба президента КР
Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы сотрудничества в рамках интеграционного объединения. Премьер-министры отметили, что экономики государств, входящих в ЕАЭС, уверенно восстанавливаются после нанесенных пандемией ударов, и подписали 16 документов.

Заседание Евразийского межправительственного совета стало первым масштабным политическим мероприятием в республике за полтора года, проведенным в очном формате. В курортную Чолпон-Ату на побережье Иссык-Куля приехали премьер-министры России Михаил Мишустин, Казахстана - Аскар Мамин, Киргизии - Улукбек Марипов, Армении - Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко. В качестве наблюдателя во встрече участвовал глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Как отметил Улукбек Марипов, испытание пандемией не только не ослабило, но и укрепило потенциал ЕАЭС.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Утверждена дорожная карта развития транспортной политики ЕАЭС

- В 2021 году все страны союза отмечают 30-летие независимости. За эти годы была проделана большая работа по налаживанию сотрудничества друг с другом. Интеграция - это верный ключ к процветанию. Объем взаимной торговли республики с партнерами по объединению за пять месяцев 2021 года увеличился почти на 35 процентов - до 33 миллиардов долларов - по сравнению с 2020-м, - рассказал Улукбек Марипов.

По его словам, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся сближения нетарифных мер при вывозе товаров, меры страховой поддержки, проблемы взаимной торговли, создания евразийской организации в области аккредитации соответствия, вопросы глобальной климатической повестки.

По мнению главы правительства Казахстана Аскара Мамина, восстановление темпов экономического развития стран ЕАЭС - результат тесного сотрудничества государств-участников союза. А его российский коллега Михаил Мишустин рассказал о росте интереса к Евразийскому интеграционному объединению со стороны третьих стран.

- В июле вступило в силу торговое соглашение с Сербией, ведутся переговоры с Египтом, налаживается взаимодействие с Китаем. Все это будет способствовать динамичному и устойчивому развитию стран ЕАЭС, - сказал председатель правительства России.

С премьер-министрами встретился президент Киргизии Садыр Жапаров.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ЕАЭС

- Страны союза оказали максимальную поддержку друг другу во время пандемии, - сказал глава государства. - Убежден, что итоги заседания внесут вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС. Хочу заверить, что республика, придавая исключительно важное значение углублению всестороннего взаимодействия между государствами, будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие интеграционных процессов, - подчеркнул Садыр Жапаров.

По словам президента, важными для ЕАЭС остаются такие вопросы, как согласованные действия для недопущения распространения COVID-19; разработка совместных целевых программ развития приоритетных секторов экономики; завершение формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Вместе с тем

Состоялась отдельная встреча главы правительства КР Улукбека Марипова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По официальным данным, они обсудили вопросы развития киргизско-российского торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и промышленность.

- Мы готовы к проведению активной совместной работы с акцентом на дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, который за январь-июнь текущего года составил 1,5 миллиарда, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 28,5 процента, - сказал Улукбек Марипов.

В мире экс-СССР Киргизия

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