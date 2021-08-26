Новейший противопехотный 40-миллиметровый гранатомет "Балкан" готов к серийному производству. Уже завершили его государственные испытания. Об этом стало известно на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Как отметил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин, предприятие "Прибор" имени С.С. Голембиовского готово приступить к серийному выпуску. Об этом пишет ТАСС. А вот закупки Министерство обороны России сможет осуществлять только после выхода распорядительных документов о принятии гранатомета на вооружение.

Александр Кочкин добавил, что госиспытания "Балкана" успешно завершили с рекомендациями по принятию его на вооружение ВС России. Кстати, он сказал, что гранатометом интересуются и иностранные заказчики.

"Балкан" - противопехотный гранатометный комплекс 6С19. Это новейшая отечественная разработка гранатометного вооружения. Дальность его стрельбы увеличена на 25 процентов, а могущество действия в два раза по сравнению с 30-миллиметровыми комплексами АГС-17 "Пламя" и АГС-30.