Юрист объяснил порядок действий при ошибочном переводе денег

Ошибка при переводе средств - не такая уж большая редкость. Но как быстро вернуть не туда или не тому отправленные деньги?

- Действующее законодательство запрещает банку списывать деньги со счёта получателя без его согласия. Можно, конечно, попытаться обратиться к получателю с просьбой вернуть деньги, однако банк, скорее всего, откажет вам в предоставлении личных данных этого человека, ссылаясь на банковскую тайну, - говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. - Поэтому необходимо сделать скрины произведенной операции, взять свой паспорт и отправиться в ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаетесь и из которого по ошибке ушли ваши средства. Там вам нужно будет написать заявление о возврате денежных средств, которые по ошибке были направлены на другой счет.

Если заявить об ошибке до того момента, как перевод будет оформлен банком, то у него будет возможность просто отменить данную операцию и вернуть ошибочно переведенные средства. Поэтому, чем быстрее человек заявит об ошибке, тем больше вероятность того, что временной промежуток до возврата денег будет минимальным.

Если же перевод уже оказался оформленным, то сотрудник банка, на основании заявления, обратится к получателю средств с просьбой их вернуть. Как правило, после этого происходит обратный перевод средств и статус кво восстанавливается. Однако бывает и так, что по ошибке обогатившийся человек отказывается возвращать деньги. В этом случае необходимо написать заявление с подробным описанием ситуации и приложением всех документов в отдел полиции по месту жительства или нахождения банка. Само заявление должно быть написано с соблюдением всех процессуальных требований для заявления о совершенном преступлении - хищении принадлежащих вам денежных средств и признанием того, что причиненный ущерб вы считаете крупным и значительным. Как правило, после вмешательства полиции деньги также удается вернуть", - уточняет юрист .

Однако, если и в этом случае, быстрого результата добиться не удаётся, то параллельно с работой правоохранителей можно обратиться в судебные органы с гражданским иском об неосновательном обогащении ответчика (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). "Сама процедура судебного разбирательства не быстрая, однако в сочетании с возбужденным уголовным делом, может усилить давление на недобросовестного гражданина, а обеспечительные меры значительно сократят возможности для использования чужих средств в своих корыстных интересах. В любом случае не стоит никому ничего прощать, однако помнить о целесообразности и разумности, когда размер возвращаемых средств будет хоть близко сопоставим с усилиями, которые на это затрачиваются, а также никогда не спешить при переводе средств. Лучше потратить две минуты на перепроверку реквизитов, чем два месяца на возврат своих же средств", - добавил Иван Соловьев.