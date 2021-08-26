Кабмин увеличит призовой фонд конкурса проектов по улучшению городской среды

Правительство увеличит призовой фонд Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы компенсировать рост цен на материалы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это будет честно и справедливо, уверен он.

Глава правительства принял участие в работе пятого всероссийского форума "Среда для жизни". Вопросы создания комфортного жилья и городской среды для удобства граждан уже не первый год находятся в центре внимания кабинета министров и реализуются в рамках отдельного национального проекта.

Комплекс решений, принятых правительством в прошлом году, позволил обеспечить положительную динамику в строительстве в целом, несмотря на спад экономики из-за коронавирусной инфекции, заметил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума. "Построено уже жилых домов на 30 процентов больше, чем за тот же период прошлого года", - привел он промежуточные данные года.

С опережением идет расселение аварийного фонда. "На начало августа в новые дома переезжают уже более 214 тысяч человек, и по поручению президента будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным уже на 1 января 2021 года", - сообщил премьер.

Но людям необходима не только новая квартира или дом, подчеркнул глава кабмина: рядом должны быть школа, поликлиника, социальные объекты, спортплощадки, обустроенные территории для отдыха на открытом воздухе. "Наша общая задача - создать для этого все необходимые условия", - указал председатель правительства собравшимся на форуме федеральным и региональным чиновникам, архитекторам и экспертам.

Эти условия должны быть приемлемы в первую очередь жителям территорий. В течение прошлого года правительство расширяло возможности регионов при разработке градостроительных документов. "Мы рассчитываем, что эти меры повысят качество планирования, позволят лучше учитывать местную специфику в градостроении", - сказал Мишустин.

Всего в стране насчитывается более 1100 городов. Жизнь каждого, подчеркнул премьер, протекает со своими особенностями, традициями. Чем меньше в городе жителей, тем сложнее, по его словам, найти средства на обновление, благоустройство территорий. Между тем в городах проживает более 75 процентов граждан России, которым необходимо обеспечить все современные удобства.

Пять лет назад вопросы формирования комфортной городской среды были выделены в отдельный федеральный проект. Это позволило благоустроить более 88 тысяч новых пространств и общественных территорий. "В текущем году в федеральном бюджете на программу формирования современной городской среды предусмотрено более 36,5 миллиарда рублей, - напомнил Михаил Мишустин. - Практически все эти средства уже законтрактованы. В 82 регионах вовсю идут работы по благоустройству территорий".

Результаты за эти пять лет работы выражаются в количестве городов, в которых состояние среды признано благоприятным. На старте таким был только каждый четвертый город, а сейчас - каждый третий, обратил внимание премьер-министр.

Значительный вклад в процесс благоустройства на местах внес Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится для малых городов и исторических поселений. Победители получают гранты в размере от 35 до 100 миллионов рублей на реализацию своих предложений. В прошлом году правительство увеличило призовой фонд вдвое - до 10 миллиардов рублей.

Рост цен на строительные материалы оказал влияние и на подобные проекты, признал Мишустин. Обходя выставку форума, глава правительства смог пообщаться с архитекторами, занимающимися в регионах благоустройством территорий. Они попросили увеличить призовой фонд. "Проработаем это предложение, чтобы со следующего года сумма была увеличена. Я уверен, что это будет честно и справедливо", - поддержал премьер это предложение с трибуны форума.