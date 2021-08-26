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26.08.2021 11:45
Рубрика: Культура

Какие эксклюзивы приготовил Netflix для первого сбора фанатов Tudum

Текст: Сусанна Альперина
Netflix впервые затеял глобальное мероприятие для фанатов. Пройдет оно 25 сентября и называться будет Tudum. Именно такой звук - "тудум" - звучит перед каждым фильмом и сериалом в этом самом масштабном онлайн-кинотеатре мира.

"25 сентября наши самые известные актеры и создатели со всего мира, представляющие более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, соберутся на виртуальной сцене и проведут вместе с вами замечательный день с эксклюзивными показами и предпросмотрами. Это первое в истории глобальное мероприятие Tudum, и наша цель проста - поблагодарить фанатов Netflix со всего мира и подарить им незабываемые впечатления", - рассказывают представители Netflix (цитируется по релизу, присланному в "РГ"). Отслеживать новости о предстоящем событии можно на специально созданном официальном сайте.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Но на всякий случай стриминговый гигант поделился инструкциями, которые облегчат доступ фанатов на мероприятии к их любимым фильмам и сериалам (список - ниже).

Как смотреть

Прямая трансляция виртуального мероприятия начнется в 19:00 по московскому времени. Оно будет транслироваться на YouTube-каналах по всему миру, а также в Twitter и Twitch.

Кроме того, будут проведены предпоказы корейских и индийских сериалов и фильмов, а также аниме, которые будут транслироваться по специальным каналам. Начало в 15:00 по московскому времени.

Чего ждать

На трехчасовом мероприятии Tudum будут представлены более 70 фильмов и сериалов, в том числе новые сезоны самых популярных из них. Это такие проекты, как "Очень странные дела", "Бриджертоны", "Ведьмак", "Бумажный дом" и "Кобра Кай", а также блокбастеры "Красное уведомление", "Не смотрите наверх", "Тайлер Рейк: операция по спасению", "Тем больнее падать", "Бессмертная гвардия" и другие.

Будут и интерактивные беседы с создателями и актерами. Фанаты первыми узнают главные новости и увидят предпоказы, новые трейлеры и эксклюзивные клипы.

Как провести совместную трансляцию

Netflix предлагает фанатам провести совместные трансляции и делиться впечатлениями о мероприятии Tudum в реальном времени на Facebook, Twitch и на каналах YouTube. Инструкцию о том, как провести совместную трансляцию в Twitch, можно найти по ссылке.

Полный список сериалов и фильмов (сохранено написание названий Netflix)

  1. Агрессивная Рэцуко. 4 сезон
  2. Для тебя я стану кошкой
  3. Аркейн
  4. Армия воров
  5. Большой рот
  6. Бриджертоны
  7. Яркость. Душа самурая
  8. Удары
  9. Каштановый человечек
  10. Кобра Кай
  11. Колин: черное и белое
  12. Ковбой Бибоп
  13. Корона
  14. Темное желание
  15. Не смотрите наверх
  16. Эмили в Париже
  17. Тайлер Рейк: операция по спасению
  18. Корпорация "Заговор"
  19. Бумажный дом
  20. Бессмертная гвардия
  21. Озарк
  22. Во имя мести
  23. Пол - это лава!
  24. Тем больнее падать
  25. Зовада
  26. Очень странные дела
  27. Суперзлодеи
  28. Ультрамен: новый герой. 2 сезон
  29. Академия Амбрелла
  30. Викинги: Вальхалла
  31. Ведьмак
  32. Новый мир
  33. Красавица-воин Вечная Сейлор Мун.
  34. Красное уведомление
  35. Песочный человек
  36. Сексуальное просвещение
  37. Море Спокойствия
  38. The Witcher: Blood Origin
  39. Black Crab
  40. De Volta Aos 15
  41. A Través De Mi Ventana
  42. Finding Anamika
  43. Heeramandi
  44. Human Resources
  45. Interceptor
  46. Maldivas
  47. Rebelde
  48. Ritmo Salvaje
  49. Soy Georgina
  50. Young, Famous and African
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

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