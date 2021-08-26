Какие эксклюзивы приготовил Netflix для первого сбора фанатов Tudum

"25 сентября наши самые известные актеры и создатели со всего мира, представляющие более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, соберутся на виртуальной сцене и проведут вместе с вами замечательный день с эксклюзивными показами и предпросмотрами. Это первое в истории глобальное мероприятие Tudum, и наша цель проста - поблагодарить фанатов Netflix со всего мира и подарить им незабываемые впечатления", - рассказывают представители Netflix (цитируется по релизу, присланному в "РГ"). Отслеживать новости о предстоящем событии можно на специально созданном официальном сайте.
Но на всякий случай стриминговый гигант поделился инструкциями, которые облегчат доступ фанатов на мероприятии к их любимым фильмам и сериалам (список - ниже).
Как смотреть
Прямая трансляция виртуального мероприятия начнется в 19:00 по московскому времени. Оно будет транслироваться на YouTube-каналах по всему миру, а также в Twitter и Twitch.
Кроме того, будут проведены предпоказы корейских и индийских сериалов и фильмов, а также аниме, которые будут транслироваться по специальным каналам. Начало в 15:00 по московскому времени.
Чего ждать
На трехчасовом мероприятии Tudum будут представлены более 70 фильмов и сериалов, в том числе новые сезоны самых популярных из них. Это такие проекты, как "Очень странные дела", "Бриджертоны", "Ведьмак", "Бумажный дом" и "Кобра Кай", а также блокбастеры "Красное уведомление", "Не смотрите наверх", "Тайлер Рейк: операция по спасению", "Тем больнее падать", "Бессмертная гвардия" и другие.
Будут и интерактивные беседы с создателями и актерами. Фанаты первыми узнают главные новости и увидят предпоказы, новые трейлеры и эксклюзивные клипы.
Как провести совместную трансляцию
Netflix предлагает фанатам провести совместные трансляции и делиться впечатлениями о мероприятии Tudum в реальном времени на Facebook, Twitch и на каналах YouTube. Инструкцию о том, как провести совместную трансляцию в Twitch, можно найти по ссылке.
Полный список сериалов и фильмов (сохранено написание названий Netflix)
- Агрессивная Рэцуко. 4 сезон
- Для тебя я стану кошкой
- Аркейн
- Армия воров
- Большой рот
- Бриджертоны
- Яркость. Душа самурая
- Удары
- Каштановый человечек
- Кобра Кай
- Колин: черное и белое
- Ковбой Бибоп
- Корона
- Темное желание
- Не смотрите наверх
- Эмили в Париже
- Тайлер Рейк: операция по спасению
- Корпорация "Заговор"
- Бумажный дом
- Бессмертная гвардия
- Озарк
- Во имя мести
- Пол - это лава!
- Тем больнее падать
- Зовада
- Очень странные дела
- Суперзлодеи
- Ультрамен: новый герой. 2 сезон
- Академия Амбрелла
- Викинги: Вальхалла
- Ведьмак
- Новый мир
- Красавица-воин Вечная Сейлор Мун.
- Красное уведомление
- Песочный человек
- Сексуальное просвещение
- Море Спокойствия
- The Witcher: Blood Origin
- Black Crab
- De Volta Aos 15
- A Través De Mi Ventana
- Finding Anamika
- Heeramandi
- Human Resources
- Interceptor
- Maldivas
- Rebelde
- Ritmo Salvaje
- Soy Georgina
- Young, Famous and African