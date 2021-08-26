Какие эксклюзивы приготовил Netflix для первого сбора фанатов Tudum

Netflix впервые затеял глобальное мероприятие для фанатов. Пройдет оно 25 сентября и называться будет Tudum. Именно такой звук - "тудум" - звучит перед каждым фильмом и сериалом в этом самом масштабном онлайн-кинотеатре мира.

"25 сентября наши самые известные актеры и создатели со всего мира, представляющие более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, соберутся на виртуальной сцене и проведут вместе с вами замечательный день с эксклюзивными показами и предпросмотрами. Это первое в истории глобальное мероприятие Tudum, и наша цель проста - поблагодарить фанатов Netflix со всего мира и подарить им незабываемые впечатления", - рассказывают представители Netflix (цитируется по релизу, присланному в "РГ"). Отслеживать новости о предстоящем событии можно на специально созданном официальном сайте.

Но на всякий случай стриминговый гигант поделился инструкциями, которые облегчат доступ фанатов на мероприятии к их любимым фильмам и сериалам (список - ниже).

Как смотреть

Прямая трансляция виртуального мероприятия начнется в 19:00 по московскому времени. Оно будет транслироваться на YouTube-каналах по всему миру, а также в Twitter и Twitch.

Кроме того, будут проведены предпоказы корейских и индийских сериалов и фильмов, а также аниме, которые будут транслироваться по специальным каналам. Начало в 15:00 по московскому времени.

Чего ждать

На трехчасовом мероприятии Tudum будут представлены более 70 фильмов и сериалов, в том числе новые сезоны самых популярных из них. Это такие проекты, как "Очень странные дела", "Бриджертоны", "Ведьмак", "Бумажный дом" и "Кобра Кай", а также блокбастеры "Красное уведомление", "Не смотрите наверх", "Тайлер Рейк: операция по спасению", "Тем больнее падать", "Бессмертная гвардия" и другие.

Будут и интерактивные беседы с создателями и актерами. Фанаты первыми узнают главные новости и увидят предпоказы, новые трейлеры и эксклюзивные клипы.

Как провести совместную трансляцию

Netflix предлагает фанатам провести совместные трансляции и делиться впечатлениями о мероприятии Tudum в реальном времени на Facebook, Twitch и на каналах YouTube. Инструкцию о том, как провести совместную трансляцию в Twitch, можно найти по ссылке.

Полный список сериалов и фильмов (сохранено написание названий Netflix)