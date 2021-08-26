Александр фон Каульбарс был не только исследователем Тянь-Шаня, но и одним из инициаторов создания Воздушного флота России. Фото: Краеведческий музей Каракола

В 2022 году культурной столицей СНГ станет город Каракол. Соответствующее решение в конце прошлого года принял Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. В честь этого события жители административного центра Иссык-Кульской области КР решили увековечить память основателя Каракола барона Александра фон Каульбарса. Городские власти намерены обратиться к российским скульпторам с просьбой помочь в создании ему памятника. Пока же о легендарной личности напоминает лишь небольшой портрет в местном краеведческом музее.

Азиатский маршрут

Выходец из дворянского рода Эстляндской губернии (Прибалтийский край Российской империи), Александр Васильевич Каульбарс с детства решил следовать семейной традиции и стать военным. Его предки еще со времен Петра I служили России верой и правдой. После окончания Николаевского училища гвардейских юнкеров в 1861 году он без труда поступил в академию Генерального штаба и с отличием окончил ее.

У него была прекрасная возможность устроить военную карьеру в столице, но жажда приключений и познание неизведанного тянули молодого военного в неведомые края. Его путь лежал в далекий Туркестан, куда он прибыл в 1868 году.

Уже через некоторое время по заданию Русского географического общества (РГО) поручик фон Каульбарс отправляется в свою первую серьезную экспедицию к истокам реки Сырдарьи. Он подробно исследует рельеф, водоемы, лесную растительность, ледники и теплые ключи, а также перечисляет киргизские роды, населяющие Тянь-Шань.

По завершении экспедиции издает специальную монографию "Материалы по географии Тянь-Шаня". Труд этот был настолько уникален, что руководство РГО наградило автора золотой медалью, что считалось большой честью. Указ о награждении подписал Великий князь Константин Николаевич Романов, бывший в то время первым председателем общества.

Затем был организован еще один поход, целью которого стало изучение неизвестных ранее горных дорог и перевалов.

"Участники экспедиции должны решить для пользы отечества тайну гигантского высокогорного треугольника, ограниченного хребтами Ферганским, Терскей-Алатау и Кокшалтау, приблизиться к Меридиальному хребту с высочайшей и недоступной вершиной Хан-Тенгри", напишет в своих воспоминаниях Александр Васильевич.

Раскрыть тайну высокогорного треугольника означало определить высоты пунктов маршрута, произвести съемку путей сообщения с Кашгаром и Кульджой, дать географическое описание пройденным местностям и по возможности максимально высоко подняться на Хан-Тенгри.

Сделать все это в те времена было настоящим подвигом. Хан-Тенгри и сегодня считается самым грозным семитысячником планеты. Восхождение на него даже с помощью современного снаряжения связано с риском для жизни.

Известно, что на саму вершину экспедиция фон Каульбарса подняться не смогла, зато ее участники заполнили многие белые пятна на географической карте той местности.

В Государственном архиве общественно-политической документации КР сохранились данные о проведенных исследованиях. Участники экспедиции произвели топографические съемки на протяжении 13,6 тысячи верст (14 тысяч километров) пройденного пути, составили подробное описание пройденных территорий и полную карту верховьев реки Нарын и верхнего бассейна реки Сырдарья, собрали этнографические сведения. Эти данные имели колоссальное стратегическое значение. Экспедиция открыла в истоках Нарына ледник, который назвали именем топографа Петрова. Он, кстати, так называется и поныне.

Светоч на озере

Параллельно с изучением местностей другой задачей так называемой ледяной экспедиции фон Каульбарса являлся выбор места для возведения города-крепости, который должен был стать опорным пунктом правого фланга всей восточной оборонительной линии Семиречья и узлом путей, идущих от него в Илийскую долину и далее в Нарынский край.

Населенный пункт нужен был на случай боевых действий с Китаем. Город предполагалось построить таким образом, чтобы в случае необходимости здесь можно было не просто организовать оборону, но и лишить противника возможности дальнейшего продвижения.

- Прежде чем приступить к работе на земле, пришлось изрядно попотеть над чертежами. Учесть необходимо было все, включая розу ветров, близость гор, породы деревьев для строительства, - рассказала доктор исторических наук Киргизско-Российского Славянского университета Ольга Сумарокова. - Александр фон Каульбарс принял решение перенести укрепление Ак-Суу, неудобно располагавшееся в тот момент вдали от караванных и кочевых путей, в более подходящее и территориально выгодное место. После долгого изучения ситуации решили остановиться на территории, расположенной на пересечении реки Каракол и караванного пути из Чуйской долины в Кашгарию.

Первые поселенцы стали называть город Светочем на озере.

Торжественная церемония закладки города состоялась первого июня 1869 года. На мероприятие пригласили старейшин из близлежащих сел. Александр Васильевич лично приветствовал каждого аксакала.

Как утверждают сотрудники местного краеведческого музея, название "Каракол", возможно, происходит от монгольского "Хара гол" - "Черная река", или "Река, текущая на север".

К началу 1870 года здесь возвели около восьми десятков домов и армейские казармы. Местные торговцы тут же открыли лавки по продаже товаров первой необходимости: соли, кожевенных изделий, свечей и прочего.

"В центре мы поместили гостиный двор. Перед его главным фасадом расположилась площадь для будущего святого православного храма. Тыловой же фронт обращен к базарной площади. Все это окружали правильно разбитые кварталы. В случае начала боевых действий на границе с Китаем до прибытия подкрепления является настоятельно необходимою упорная, энергичная оборона этого пункта. Серьезным подкреплением нашим регулярным войскам в этом деле послужат из местного русского населения при надобности организованные части милиции", писал в своих воспоминаниях Каульбарс.

С особым трепетом Александр Васильевич отнесся к возведению православного храма. Его временную постройку, выполненную из войлока, перевезли из Аксуйского укрепления. В 1870 году войлочные стены заменили деревянными, а в 1876-м построили новый храм из сырцового кирпича. Через 13 лет здание полностью разрушило мощное землетрясение. Возродила Свято-Троицкую церковь семья купцов Масликовых в 1895 году.

Дорога за облака

После блистательного раскрытия тайных тянь-шаньских троп у Александра Васильевича появляется новая страсть - небо. Он не просто подготовил ряд проектов по воздухоплаванию. Барон фон Каульбарс стал одним из инициаторов создания воздушного флота России. Свои мысли об авиационной службе и штате авиаотряда воздухоплавательной роты он изложил в записке, адресованной Военному совету России. Весной 1911 года идею барона одобрили.

Его мечта самому сесть за штурвал самолета исполнилась, когда ему минуло 60 лет. В 1912 году в свите Великого князя Николая Николаевича барон фон Каульбарс отправляется за границу для изучения воздухоплавания.

На момент начала Первой Мировой войны ему было уже за 70. Однако возраст не стал помехой, и он взял на себя командование всеми авиационными силами фронта.

По политическим убеждениям Александр фон Каульбарс считал себя убежденным монархистом и Октябрьскую революцию 1917 года воспринял как насильственный захват власти. В октябре 1918 года его зачислили в резерв Добровольческой армии. В 1920 году он эвакуировался в Константинополь. Затем жил во Франции. Скончался Александр Васильевич Каульбарс 25 января 1925 года и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.