Количество часов русского языка в школах ДНР увеличится

Количество часов на изучение русского языка в Донецкой народной республике увеличится, решили на совещании с руководством Министерства образования и науки республики. "Великий и могучий" будут теперь изучать так же, как это происходит в России: по двум разным предметам - "Русский язык" и "Родной язык". Об этом сообщает портал правительства ДНР со ссылкой на вице-премьера Владимира Антонова.

Напомним, что школьники Донбасса с прошлого учебного года учатся по российским образовательным программам. У детей нет обязательных уроков украинского языка (его можно изучать на уроках по родному языку), зато прибавились история и география России. Впрочем, в школах сохраняются и предметы, связанные с региональной спецификой.

Владимир Антонов добавил, что сейчас завершается процесс интеграции образования в республике в российское образовательное пространство.