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26.08.2021 18:33
Рубрика: В мире

Кому в США писаны ковидные ограничения, а кому нет

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Родители в американском Итонвилле (штат Вашингтон) были шокированы, когда их детей в школе обязали носить на ногах браслеты-трекеры, напоминающие те, которые надевают заключенным при домашнем аресте для контроля передвижений. Как выяснилось, таким образом руководство местного школьного округа решило отслеживать распространение коронавируса.
Такие браслеты для отслеживания контактов обязали носить школьников в американском Итонвилле, чтобы бороться с распространением коронавируса. Фото: Reuters Такие браслеты для отслеживания контактов обязали носить школьников в американском Итонвилле, чтобы бороться с распространением коронавируса. Фото: Reuters
Такие браслеты для отслеживания контактов обязали носить школьников в американском Итонвилле, чтобы бороться с распространением коронавируса. Фото: Reuters

Трекеры раздали тем учащимся, которые занимаются контактными видами спорта - баскетбол, волейбол, футбол и американский футбол, а также их тренерам. Причем как вакцинированным, так и тем, кто не делал прививку от ковида. Если кто-то из учащихся заболеет коронавирусом, браслеты TraceTag позволят определить, с кем он близко контактировал за последнее время. Если среди этих контактов будут невакцинированные учащиеся, им придется провести 14 дней на карантине.
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Но многим родителям такой контроль над их детьми показался перебором, поскольку браслеты вызвали ассоциации с теми, что обычно носят осужденные условно или находящиеся под домашним арестом. "Только через мой труп, - категорично прокомментировала в своем Facebook местная жительница Холли Лобш. - Я не позволю своим детям в этом участвовать, скорее, забрала бы из школы и перевела на дистанционную учебу, если бы им надели эти браслеты для уголовников, а не ребят". А антиваксерам не по нраву то, что 14-дневный карантин после опасного контакта должны соблюдать только непривитые дети.

Консервативных американцев раздражает, что политики убеждают их смириться с антиковидными мерами, а сами их не соблюдают

Руководство школьного округа под шквалом критики стало оправдываться, что браслеты отслеживают не все перемещения, а только фиксируют сближения двух носителей. Подразумевалось, что надевать их будут в основном в ходе тренировок. Авторы идеи хотели как лучше, поскольку раньше тренировки приходилось часто отменять в случае выявления коронавируса у кого-то из учащихся, а всем остальным членам команды - сдавать тесты, перед тем как вернуться в группу. К слову, аналогичные устройства используются для игроков в Национальной футбольной лиге. Тем не менее под давлением родителей использование браслетов поставили на паузу до специального совещания, на котором обсудят, что делать дальше.

Начало учебного года в США сопровождается горячими спорами по поводу санитарных мер в школах, в первую очередь - ношения масок и вакцинации. Хотя по соцопросам большинство американцев поддерживают масочный режим в учебных заведениях, многие консервативные родители категорически против обязательных мер. В одной школе штата Техас родитель на собрании сорвал маску с лица учителя, а на другого преподавателя в маске накричали, возмущаясь, что не могут разобрать сказанного. На севере Калифорнии спор между родителями и руководством о ношении масок дошел до драки. В некоторых округах родители устраивают акции протеста против ношения масок в школах.

Консервативных американцев раздражает, что политики убеждают их смириться с антиковидными мерами, а сами их не соблюдают

Обязательные меры вызывают тем большее раздражение, что они порой будто не писаны для вводящих их политиков и богачей. Например, в Сети появилось видео с недавнего закрытого ланча с участием всего цвета Демократической партии, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также спонсоров, плативших за входной билет по 30 тысяч долларов. Ведь в США бушует новая волна заболеваемости, а демократы на публике ратуют за обязаловки по маскам и вакцинам. Но все как один гости этого междусобойчика, многие из которых по возрасту в группе повышенного риска, сидят за столами без масок, плечом к плечу. "Дышат всей грудью, будто на дворе 2019 год, - поиронизировал над сборищем комментатор телеканала Fox News, заметив, что маски носил только обслуживающий персонал. - Правящая партия Америки вновь продемонстрировала, что установленные ею ковидные ограничения распространяются только на простолюдинов и политических противников".

Цвет Демпартии во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (в розовом) наслаждается застольем в узком кругу в Калифорнии, игнорируя свои же призывы к соцдистанции и маскам. Фото: kathrynwalthal@facebook
Между тем

Министерство обороны США приказало всем военнослужащим немедленно привиться от коронавируса, если они этого еще не сделали. Как сообщает агентство Associated Press, сейчас полностью вакцинировано примерно 68 процентов личного состава американских вооруженных сил. Решение принято после того, как американский регулятор на этой неделе полностью одобрил вакцину Pfizer от коронавируса, после чего президент Джозеф Байден призвал власти и бизнес делать прививку обязательной для сотрудников. Инвестиционный банк Goldman Sachs также потребовал вакцинироваться от всех работников и даже клиентов, посещающих офис компании.

А Delta Air Lines стала первой крупной компанией в США, которая будет долларом наказывать непривитых сотрудников. Ее глава Эд Бастиан заявил, что из их зарплаты будут вычитать 200 долларов в месяц, поскольку их медицинская страховка будет стоить дороже из-за повышенного риска заражения COVID-19.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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