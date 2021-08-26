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26.08.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

Лесным пожарным не успевают произвести вертолеты

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Создаваемый межрегиональный лесопожарный центр "Север", который должен помочь справиться с сибирскими пожарами, сможет получить четыре из шести заказанных для него вертолетов Ми-8МТВ-1 только в 2022 году, сообщили в минприроды. Изначально предполагалось завершить комплектование этого подразделения "Авиалесоохраны" до конца этого года.

Ожидается, что вертолеты будут поставлены по фактической готовности, пояснили в министерстве, на заводе просто не успеют выпустить эти машины раньше. Всего в составе "Севера" будет шесть вертолетов этого типа. Они заменят вертолет Robinson R44, это единственное воздушное судно, которое сейчас есть в распоряжении лесопожарного центра.

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Формирование "Севера" вступило в завершающую фазу, отметили в Рослесхозе. Набирают вертолетчиков и техников для обслуживания машин, доукомплектовывают штат пожарных-десантников. Всего на службу должны поступить 367 человек: 168 из них будут отвечать за авиационную технику, 150 - заниматься тушением пожаров, 49 - вспомогательный персонал. "Север" будет усилен четырьмя авиаотделениями, которые разместятся в Красноярске, Иркутске, Тункинском и Баргузинском районах Бурятии. Закончить все эти работы предполагается в декабре.

"Самое главное для успешного тушения лесного пожара - как можно скорее доставить пожарных-десантников к месту возгорания до того, как огонь распространился на сотни и тысячи гектаров, - объяснил главный координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Для этого в первую очередь и нужны вертолеты. Есть шесть машин - значит, можно сразу попасть в шесть точек. Есть две - только в две". Кобяков считает, что при нынешних масштабах сибирских пожаров даже шесть вертолетов мало чем смогут помочь - для эффективной работы численность лесных пожарных надо увеличить в несколько раз.

К началу следующего сезона лесных пожаров центр "Север" будет полностью готов к решению стоящих перед ним задач, заверили в минприроды. Пока же он занят авиапатрулированием Байкальской природной территории и защитой от огня наиболее ценных лесных насаждений региона. В июле были обнаружены три лесных пожара на территориях Байкало-Ленского и Тункинского заповедников, площадь каждого из них составила по десять соток. Доставленные к очагам возгорания пожарные-десантники оперативно их ликвидировали, они успели распространиться на площади от 0,15 до 0,25 га.

Только за прошлую неделю в России были ликвидированы 573 лесных пожара на площади 973 тысячи га, сообщил Рослесхоз. Продолжается активное тушение 184 пожаров на площади 627 тыс. га.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минприроды Лесные пожары

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