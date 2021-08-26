Лесным пожарным не успевают произвести вертолеты

Создаваемый межрегиональный лесопожарный центр "Север", который должен помочь справиться с сибирскими пожарами, сможет получить четыре из шести заказанных для него вертолетов Ми-8МТВ-1 только в 2022 году, сообщили в минприроды. Изначально предполагалось завершить комплектование этого подразделения "Авиалесоохраны" до конца этого года.

Ожидается, что вертолеты будут поставлены по фактической готовности, пояснили в министерстве, на заводе просто не успеют выпустить эти машины раньше. Всего в составе "Севера" будет шесть вертолетов этого типа. Они заменят вертолет Robinson R44, это единственное воздушное судно, которое сейчас есть в распоряжении лесопожарного центра.

Формирование "Севера" вступило в завершающую фазу, отметили в Рослесхозе. Набирают вертолетчиков и техников для обслуживания машин, доукомплектовывают штат пожарных-десантников. Всего на службу должны поступить 367 человек: 168 из них будут отвечать за авиационную технику, 150 - заниматься тушением пожаров, 49 - вспомогательный персонал. "Север" будет усилен четырьмя авиаотделениями, которые разместятся в Красноярске, Иркутске, Тункинском и Баргузинском районах Бурятии. Закончить все эти работы предполагается в декабре.

"Самое главное для успешного тушения лесного пожара - как можно скорее доставить пожарных-десантников к месту возгорания до того, как огонь распространился на сотни и тысячи гектаров, - объяснил главный координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Для этого в первую очередь и нужны вертолеты. Есть шесть машин - значит, можно сразу попасть в шесть точек. Есть две - только в две". Кобяков считает, что при нынешних масштабах сибирских пожаров даже шесть вертолетов мало чем смогут помочь - для эффективной работы численность лесных пожарных надо увеличить в несколько раз.

К началу следующего сезона лесных пожаров центр "Север" будет полностью готов к решению стоящих перед ним задач, заверили в минприроды. Пока же он занят авиапатрулированием Байкальской природной территории и защитой от огня наиболее ценных лесных насаждений региона. В июле были обнаружены три лесных пожара на территориях Байкало-Ленского и Тункинского заповедников, площадь каждого из них составила по десять соток. Доставленные к очагам возгорания пожарные-десантники оперативно их ликвидировали, они успели распространиться на площади от 0,15 до 0,25 га.

Только за прошлую неделю в России были ликвидированы 573 лесных пожара на площади 973 тысячи га, сообщил Рослесхоз. Продолжается активное тушение 184 пожаров на площади 627 тыс. га.