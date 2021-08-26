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Радиотехническая система и ракеты комплекса "Хризантема", адаптированные к Ми-28НМ. Фото: Сергей Птичкин Радиотехническая система и ракеты комплекса "Хризантема", адаптированные к Ми-28НМ. Фото: Сергей Птичкин
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
26.08.2021 16:22
Текст: Сергей Птичкин

Лучшая противотанковая ракета адаптирована к вертолету Ми-28НМ

Тихая сенсация форума "Армия-2021", которая почему-то не нашла отражения в СМИ - адаптация управляемой ракеты 9М123 сухопутного комплекса "Хризантема" к пускам с вертолета Ми-28НМ. "Российская газета" рассказывает об этом первой.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На демонстрационной площадке "Вертолеты России" в парке "Патриот" среди прочей вертолетной техники стоит Ми-28НМ с выкладкой всей номенклатуры своего боекомплекта. Среди боевого разнообразия выделяется массивная радиотехническая система и пусковые контейнеры с большими, судя по всему, ракетами на левом пилоне. Это и есть 9М123 противотанкового комплекса "Хризантема".

Ракета прошла весь комплекс испытаний, которые показали, что ее пуски с вертолета не только возможны, но и очень эффективны.

Ракета 9М123 сверхзвуковая, дальность ее стрельбы - до 10 километров. Отличительная особенность - круглосуточное и всепогодное применение. Ракета имеет два канала управления: с наведением по лазерному лучу и с наведением ракеты в радиолуче. Радиотехническая система как раз и предназначена для радиолокационного наведения. В этом случае оператор определяет цель, данные о которой вводятся в бортовой комплекс и при выполнении условий пуска производится ее пуск, 9М123 поражает сопровождаемую прицельной системой цель.

Как говорят специалисты, ракета комплекса "Хризантема" способна работать не только по наземным или надводным целям, но и по воздушным. Так что Ми-28НМ получил очень мощное оружие, объективно став самым грозным боевым вертолетом в мире.

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