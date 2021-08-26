Лукьянов: Теракт в Кабуле усугубил эпический провал США в Афганистане

Я не думаю, что за терактом стоит "Талибан" (движение запрещено в РФ как террористическое - прим. "РГ"), который как раз не хочет осложнять уход американцев. Скорее всего, его устроило "Исламское государство" (запрещено в РФ - прим. "РГ"), которое, в отличие от талибов, не заинтересовано ни в какой стабилизации. Думаю, что, несмотря на триумф талибов, в Афганистане в плане гражданского противостояния все только начинается.

Что касается последствий непосредственно для США, то этот теракт с его бессмысленными новыми жертвами уже после закончившейся войны только усугубил эпический масштаб провала всей организации ухода из Афганистана. Еще неизвестно, что произойдет в ближайшие часы и сутки. В любом случае в Соединенных Штатах сейчас начнется мощная политическая буря. Байден решил закончить афганскую кампанию, взяв на себя ответственность за то, что давно надо было сделать. Но оказалось, что политическая воля у него есть, а вот способность воплотить решение в жизнь нормальным образом ко всеобщему удивлению отсутствует. Республиканцы сейчас захотят отомстить демократам за все то, что летело в адрес их президента, когда тот находился в Белом доме, и сделать Афганистан для Байдена тем, чем для Трампа стал ковид, выбивший его из седла и не позволивший переизбраться.

Подготовила Екатерина Забродина