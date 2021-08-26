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26.08.2021 22:11
Рубрика: В мире

Лукьянов: Теракт в Кабуле усугубил эпический провал США в Афганистане

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
На мой взгляд, теракт в Кабуле не может привести к пересмотру планов США по окончательному выводу войск из Афганистана, даже несмотря на то, что погибли несколько американских военных. Возможно, единственным непосредственным следствием этой атаки станет стремление американцев максимально быстро в ближайшие сутки и даже часы закончить эвакуацию. Хотя, собственно, об этих планах было объявлено еще накануне. Сейчас Пентагон постарается уж точно не срывать график. Так что никакого ответа на акцию смертника не последует, тем более что и военная операция уже не проводится.

Я не думаю, что за терактом стоит "Талибан" (движение запрещено в РФ как террористическое - прим. "РГ"), который как раз не хочет осложнять уход американцев. Скорее всего, его устроило "Исламское государство" (запрещено в РФ - прим. "РГ"), которое, в отличие от талибов, не заинтересовано ни в какой стабилизации. Думаю, что, несмотря на триумф талибов, в Афганистане в плане гражданского противостояния все только начинается.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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Что касается последствий непосредственно для США, то этот теракт с его бессмысленными новыми жертвами уже после закончившейся войны только усугубил эпический масштаб провала всей организации ухода из Афганистана. Еще неизвестно, что произойдет в ближайшие часы и сутки. В любом случае в Соединенных Штатах сейчас начнется мощная политическая буря. Байден решил закончить афганскую кампанию, взяв на себя ответственность за то, что давно надо было сделать. Но оказалось, что политическая воля у него есть, а вот способность воплотить решение в жизнь нормальным образом ко всеобщему удивлению отсутствует. Республиканцы сейчас захотят отомстить демократам за все то, что летело в адрес их президента, когда тот находился в Белом доме, и сделать Афганистан для Байдена тем, чем для Трампа стал ковид, выбивший его из седла и не позволивший переизбраться.

Подготовила Екатерина Забродина

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