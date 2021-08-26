Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ

В рамках нацпроекта "Образование" в России построено больше 200 школ. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уже введено более 200 объектов общей мощностью свыше 140 тысяч мест в 74 регионах страны", - сказала она, выступая на мероприятии, посвященном закладке новых школ в Подмосковье. Нацпроект "Образование" запущен 1 января 2019 года и рассчитан до 2024 года.

Голикова подчеркнула, что работа в этом направлении будет продолжена. Вице-премьер также сообщила, что впервые за парты сядут в этом году два миллиона первоклассников, это на 90 тысяч детей больше, чем годом ранее. А всего в школы пойдут 17 миллионов детей.

Между тем, продолжается прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников. Об этом напомнили в минтруде. На нее также могут рассчитывать семьи, в которых детям до 1 сентября исполнилось 6 лет, независимо от того пойдут они в школу в этом году или нет. Также пособие будет начислено на детей-инвалидов в возрасте до 23 лет, если они продолжают учиться в школе. Всего выплату уже получили родители более 20 млн детей.