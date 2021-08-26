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26.08.2021 17:23
Рубрика: Общество

Минпросвещения проведёт форум "Время образования"

Текст: Мария Набиркина
В пятницу, 27 августа, Министерство просвещения РФ при поддержке правительства Московской области проведет форум "Время образования".

Два десятка дискуссий с участием российских и зарубежных спикеров и пять обширных тем: "Время образования", "Педагогика нового времени", "Трансформация управления образованием", "Семья в современном мире" и "Урок в современном мире" - такова программа мероприятия.

Ключевой станет пленарная сессия "Опережая время: система образования для человека новой эпохи" с участием глав Минпросвещения и Минцифры. Спикеры обсудят изменения, которые ждут систему образования в ближайший год, а также поговорят о готовности школ к новому учебному году, о качестве образовательных материалов, личной и информационной безопасности детей.

Не обойдётся и без прямых включений: министр просвещения Сергей Кравцов пообщается с директорами из разных регионов России - от Калининградской области до Петропавловска-Камчатского, от Сочи и до Салехарда. А площадкой для разговора станет передовая образовательная платформа "Сферум": отечественная разработка которая позволяет проводить и планировать онлайн-уроки, общаться с одноклассниками.

Менее чем за 2 года в России построили больше 200 новых школ

О чем ещё поговорят на форуме? О больших данных, о цифровых инструментах, о том, как управлять современной школой, о повышении квалификации учителя, от семьи родителях, которые сегодня становятся "продюсерами" своих детей.

Полная программа форума "Время образования" с российскими и зарубежными экспертами опубликована на сайте. Для доступа к онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Московская область Правительство Московской области

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