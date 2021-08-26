Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минтруд до конца года скорректирует правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом газете "Известия" рассказала Ольга Баталина, замглавы ведомства. Она подчеркнула, что благодаря обратной связи удается оперативно реагировать на пожелания граждан, обращающихся за соцподдержкой.

Что касается пособий на детей от трех до семи лет - при их начислении учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, подчеркивает Баталина. После внесения изменений в правила, автомобили, находящиеся в розыске или под арестом, учитываться не будут.

Стоит напомнить, что претендовать на пособие сейчас может семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина. Если в семье два автомобиля, пособие уже не получишь.

Новые правила правительство утвердило в конце марта 2021 года. После этого многие россияне начали жаловаться, что им отказывают в выплатах, потому что у семьи числится второй автомобиль, который угнали ранее.