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Рубрика: Экономика

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минтруд до конца года скорректирует правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом газете "Известия" рассказала Ольга Баталина, замглавы ведомства. Она подчеркнула, что благодаря обратной связи удается оперативно реагировать на пожелания граждан, обращающихся за соцподдержкой.

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Что касается пособий на детей от трех до семи лет - при их начислении учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, подчеркивает Баталина. После внесения изменений в правила, автомобили, находящиеся в розыске или под арестом, учитываться не будут.

Стоит напомнить, что претендовать на пособие сейчас может семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина. Если в семье два автомобиля, пособие уже не получишь.

Новые правила правительство утвердило в конце марта 2021 года. После этого многие россияне начали жаловаться, что им отказывают в выплатах, потому что у семьи числится второй автомобиль, который угнали ранее.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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