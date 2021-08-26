Минтруд разъяснил порядок перерывов во время работы

Во время рабочего дня каждому работнику полагается перерыв на обед или для отдыха. Четко установленного времени нет - перерыв может длиться от получаса до двух часов, говорится в разъяснениях, опубликованных в Instagram Минтруда.

В ведомстве отметили, что время на перерыв может не предоставляться, если рабочий день составляет менее четырех часов. Точное время отдыха в каждой организации устанавливается индивидуально.

"Полностью отказаться от обеденного перерыва нельзя, рассмотреть вопрос о его сокращении вполне возможно. По договоренности с работодателем вы можете уменьшить время перерыва и уходить с работы раньше", - говорится в материалах Минтруда.

Если у человека нет возможности покинуть рабочее место, то работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи.

Так называемые перекуры могут считаться перерывами в работе, однако, как отмечает Минтруд, длительность времени отдыха регламентирована, поэтому работнику необходимо уложиться в отведенное время.