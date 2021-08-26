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26.08.2021 05:16

Молодежь предложила пути развития Сахалинской области

Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 194(8545)
Познакомить молодежь со всех концов России с Сахалинской областью, привлечь сюда новые кадры, представить и реализовать идеи для улучшения качества жизни в регионе - эти задачи помогает решить всероссийский форум "ОстроVа". В этом году он собрал около 500 участников от 18 до 35 лет из 82 субъектов РФ.
На "ОстроVах" многие участники смогли найти единомышленников. Фото: Пресс-служба форума "ОстроVа" На "ОстроVах" многие участники смогли найти единомышленников. Фото: Пресс-служба форума "ОстроVа"
На "ОстроVах" многие участники смогли найти единомышленников. Фото: Пресс-служба форума "ОстроVа"

- Сахалин и Курилы находятся в центре Азиатско-Тихо­океанского региона - область имеет огромные перспективы развития в сферах новой энергетики, строительства, туризма, логистики, рыбного промысла, марикультуры, торговли и сельского хозяйства. В предстоящие пять лет у нас запланирована реализация проектов с объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей. Будет соз­дано свыше 11 тысяч рабочих мест. Поэтому нам нужны квалифицированные кадры, - отметил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Фото: Пресс-служба форума "ОстроVа"
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Форумчане разрабатывали свои проекты на треках "ОстроVа Развития", "ОстроVа Креативных индустрий" и "ОстроVа Экологии". Многие участники последнего приехали с уже готовыми идеями. Например, 27-летняя Екатерина Гришаева с острова Кунашир решила привлечь волонтеров для работы в заповеднике Курильский, где трудится сама. Для добровольцев, которые будут помогать развитию природоохранной зоны, она хочет оборудовать на территории небольшой модульный домик.

- В дальнейшем в нем смогут бесплатно останавливаться не только волонтеры, но и аспиранты, ученые, там будет удобно проводить экологические уроки для населения, - рассказывает девушка.

На форуме Катя нашла единомышленников. Например, она познакомилась с девушкой, которая ведет школу волонтеров. Вместе они могут объединить усилия по работе в Курильском заповеднике.

Еще одну интересную идею привезла на "ОстроVа" 29-летняя Ирина Наумова. Она тоже живет на Кунашире и реализует там проект "Звук", направленный на развитие экотуризма.

- В прошлом году наша некоммерческая организация "Клуб молодежных идей" получила президентский грант, благодаря которому мы установили в поселке несколько аншлагов с QR-кодами. Считывая их, турист может пройти по трем разным маршрутам, а аудиогид будет рассказывать ему о достопримечательностях, - делится Ира. - Сейчас мы хотим добавить еще один маршрут, более отдаленный, на Охотском побережье. Там уже есть три смотровые площадки, и мы собираемся установить специальные бинокли. Кроме того, планируем напечатать флаеры с информацией для гостей острова, как правильно вести себя в дикой природе. В последнее время на Кунашире увеличилось количество туристов. Это вызвало серьезные проблемы. Отдыхающие закапывают вблизи населенных пунк­тов остатки продуктов, думая, что не вредят природе, а медведь направляется на запах и выходит в поселок. Только за последний месяц у нас было шесть таких случаев.

Многие идеи, которые представили форумчане, вызвали интерес потенциальных партнеров. Они готовы помогать в воплощении инициатив

Некоторые ребята разрабатывали свои проекты прямо во время форума. С 15 по 17 августа они работали в командах над своими идеями, получая помощь экспертов, а уже 18 августа презентовали их на предзащите. Там участники могли обменяться контактами с представителями различных организаций и начать формировать партнерские связи для реализации идей.

К примеру, проект "Эко­агенство", предполагающий формирование базы методик для проведения экологических мероприятий в школах и вузах, сразу приглянулся представителям сахалинского совета молодых ученых. Они предложили авторам начать сотрудничество. Подключиться к проекту планирует и Русское географическое общество.

- Многие идеи, которые представили форумчане, вызвали интерес потенциальных партнеров. Они готовы помогать в воплощении инициатив, - подчеркнул руководитель областного агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов. - Со стороны агентства будут определены ответственные специалисты. Они станут вести ребят на протяжении всего периода реализации проектов.

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Такой отклик как нельзя лучше демонстрирует, что проекты, представленные на "ОстроVах", вполне жизнеспособны. Заставить их авторов поверить в собственные силы помогли примеры тех, кто уже реализовывал свои идеи. Личным опытом поделилась руководитель медиапроекта "Чем жива Россия" Анастасия Рычагова. Она путешествует по стране и снимает документальные короткометражки о простых людях. В этих картинах выявляются острые проблемы жителей российской глубинки.

- Сейчас я снимаю фильмы о Дальнем Востоке и вижу, как различаются здесь регионы, - замечает девушка. - На Чукотке, например, нет дорог. Чтобы попасть в любое село, надо лететь на самолете. Сахалин - это вообще отдельная планета. Здесь меня впечатлило особое отношение к рыбе...

Помочь участникам "ОстроVов" воплотить свои проекты в жизнь теперь должен конкурс, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Там распределят гранты, каждый - до 1,5 миллиона рублей. Всего для форумчан выделено около 20 миллионов. Подать заявки на участие ребята смогут до 20 сентября. А это значит, что у них есть время доработать свои идеи в соответствии с рекомендациями экспертов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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