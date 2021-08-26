Молодежь предложила пути развития Сахалинской области

Познакомить молодежь со всех концов России с Сахалинской областью, привлечь сюда новые кадры, представить и реализовать идеи для улучшения качества жизни в регионе - эти задачи помогает решить всероссийский форум "ОстроVа". В этом году он собрал около 500 участников от 18 до 35 лет из 82 субъектов РФ.

- Сахалин и Курилы находятся в центре Азиатско-Тихо­океанского региона - область имеет огромные перспективы развития в сферах новой энергетики, строительства, туризма, логистики, рыбного промысла, марикультуры, торговли и сельского хозяйства. В предстоящие пять лет у нас запланирована реализация проектов с объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей. Будет соз­дано свыше 11 тысяч рабочих мест. Поэтому нам нужны квалифицированные кадры, - отметил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Форумчане разрабатывали свои проекты на треках "ОстроVа Развития", "ОстроVа Креативных индустрий" и "ОстроVа Экологии". Многие участники последнего приехали с уже готовыми идеями. Например, 27-летняя Екатерина Гришаева с острова Кунашир решила привлечь волонтеров для работы в заповеднике Курильский, где трудится сама. Для добровольцев, которые будут помогать развитию природоохранной зоны, она хочет оборудовать на территории небольшой модульный домик.

- В дальнейшем в нем смогут бесплатно останавливаться не только волонтеры, но и аспиранты, ученые, там будет удобно проводить экологические уроки для населения, - рассказывает девушка.

На форуме Катя нашла единомышленников. Например, она познакомилась с девушкой, которая ведет школу волонтеров. Вместе они могут объединить усилия по работе в Курильском заповеднике.

Еще одну интересную идею привезла на "ОстроVа" 29-летняя Ирина Наумова. Она тоже живет на Кунашире и реализует там проект "Звук", направленный на развитие экотуризма.

- В прошлом году наша некоммерческая организация "Клуб молодежных идей" получила президентский грант, благодаря которому мы установили в поселке несколько аншлагов с QR-кодами. Считывая их, турист может пройти по трем разным маршрутам, а аудиогид будет рассказывать ему о достопримечательностях, - делится Ира. - Сейчас мы хотим добавить еще один маршрут, более отдаленный, на Охотском побережье. Там уже есть три смотровые площадки, и мы собираемся установить специальные бинокли. Кроме того, планируем напечатать флаеры с информацией для гостей острова, как правильно вести себя в дикой природе. В последнее время на Кунашире увеличилось количество туристов. Это вызвало серьезные проблемы. Отдыхающие закапывают вблизи населенных пунк­тов остатки продуктов, думая, что не вредят природе, а медведь направляется на запах и выходит в поселок. Только за последний месяц у нас было шесть таких случаев.

Многие идеи, которые представили форумчане, вызвали интерес потенциальных партнеров. Они готовы помогать в воплощении инициатив

Некоторые ребята разрабатывали свои проекты прямо во время форума. С 15 по 17 августа они работали в командах над своими идеями, получая помощь экспертов, а уже 18 августа презентовали их на предзащите. Там участники могли обменяться контактами с представителями различных организаций и начать формировать партнерские связи для реализации идей.

К примеру, проект "Эко­агенство", предполагающий формирование базы методик для проведения экологических мероприятий в школах и вузах, сразу приглянулся представителям сахалинского совета молодых ученых. Они предложили авторам начать сотрудничество. Подключиться к проекту планирует и Русское географическое общество.

- Многие идеи, которые представили форумчане, вызвали интерес потенциальных партнеров. Они готовы помогать в воплощении инициатив, - подчеркнул руководитель областного агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов. - Со стороны агентства будут определены ответственные специалисты. Они станут вести ребят на протяжении всего периода реализации проектов.

Такой отклик как нельзя лучше демонстрирует, что проекты, представленные на "ОстроVах", вполне жизнеспособны. Заставить их авторов поверить в собственные силы помогли примеры тех, кто уже реализовывал свои идеи. Личным опытом поделилась руководитель медиапроекта "Чем жива Россия" Анастасия Рычагова. Она путешествует по стране и снимает документальные короткометражки о простых людях. В этих картинах выявляются острые проблемы жителей российской глубинки.

- Сейчас я снимаю фильмы о Дальнем Востоке и вижу, как различаются здесь регионы, - замечает девушка. - На Чукотке, например, нет дорог. Чтобы попасть в любое село, надо лететь на самолете. Сахалин - это вообще отдельная планета. Здесь меня впечатлило особое отношение к рыбе...

Помочь участникам "ОстроVов" воплотить свои проекты в жизнь теперь должен конкурс, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Там распределят гранты, каждый - до 1,5 миллиона рублей. Всего для форумчан выделено около 20 миллионов. Подать заявки на участие ребята смогут до 20 сентября. А это значит, что у них есть время доработать свои идеи в соответствии с рекомендациями экспертов.