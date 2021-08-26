Можно ли заработать на информации о себе

Когда пользователи регистрируются на различных веб-сайтах, социальных сетях и форумах, они оставляют след в виде персональных данных, которые потом используют для показа персонализированной рекламы крупные IT-гиганты вроде Facebook или Google. При этом пользователь не получает от этого никакой выгоды, кроме показа рекламы, связанной именно с его интересами. В интернете появилось приложение, разработчики которого заявляют, что могут изменить ситуацию, но аналитики пока не уверены в успехе этого предприятия.

Заявляется, что приложение Tiki позволяет управлять данными, оставляемыми в Сети. Оно позволяет видеть, какую информацию о пользователе запрашивают те или иные рекламные агрегаторы, и давать или запрещать им доступ к ней. Если пользователь соглашается на передачу персональных данных, то Tiki выступает в роли посредника при их продаже - в свою очередь, пользователь получает деньги за свои данные на криптокошелек.

"Продажа своих персональных данных в целях рекламы - это интересный подход, - говорит Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter. - Дело в том, что ИТ-корпорации объективно не смогут отказаться от использования в своей работе все большего и большего объема персональной информации, собираемой их сервисами и устройствами. Выход из этой ситуации может заключаться именно в предоставлении всем гражданам права получать за использование своих данных материальное вознаграждение. В противном случае, их данные будут использованы ИТ-гигантами безвозмездно".

В то же время эксперт критически относится к появившемуся приложению. "Разумеется, стоит определить, какие именно персональные данные собирает Tiki, а также для каких целей. Одно дело, если для рекламы. Совершенно другое - если для шпионажа и иных направлений, имеющих значение для правоохранительной деятельности", - добавляет Бедеров.

Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" сомневается в успехе разработчиков. "Концепция приложения - предоставить пользователю информацию о том, какие данные о нем обрабатываются другими программами. При этом каким бы талантливым ни был разработчик, на Android получить ко всей этой информации доступ технически невозможно, так как мобильные приложения, как правило, хранят данные либо в защищенной области, либо отправляют их на сервер. Разработчики планируют внедрить технологию блокчейн, чтобы обеспечить прозрачность в вопросе обработки персональных данных пользователей сервисом Tiki", - утверждает он.

Крупные IT-компании используют данные пользователей для показа персонализированной рекламы

По словам специалиста, для обычного пользователя риск использования программы в том, что он не может удостовериться, действительно ли это так. "В каждой новой версии приложения место обработки данных может измениться. При установке любого программного обеспечения следует принимать потенциальный риск сбора персональных данных", - заключает Чернов.