Мурашко объяснил, зачем нужна обязательная маркировка медизделий

Введение обязательной маркировки медизделий поможет освободить рынок от фальсификата. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IX Международном форуме "Антиконтрафакт-2021", пишет ТАСС.

По его словам, за последние 2 года возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции.

Он также напомнил, что с 1 июля прошлого года введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов.

"Сегодня система работает в штатном режиме, и уже почти все лекарства в гражданском обороте проходят через систему маркировки, а каждый пациент может самостоятельно проверить легальность приобретаемого лекарства через мобильное приложение", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что в первую очередь обязательная маркировка важна для высокотехнологичных медицинских изделий. По его словам, должна быть создана информационная система, позволяющая идентифицировать каждую единицу медизделия.