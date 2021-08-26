На экраны Беларуси и России выходит отреставрированный фильм "Побег из Нью-Йорка"

В минский и российский прокат выходит культовый боевик "Побег из Нью-Йорка", отмечающий 40-летний юбилей. Это один из знаковых голливудских проектов начала 1980-х от мастера жанрового кино Джона Карпентера.

Фильм, созданный на стыке экшена, фантастики и антиутопии, отличается искусно выстроенным напряжением, изобретательными спецэффектами и холодным цинизмом. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, созданная в 2018 году и одобренная режиссером и оператором. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

...Из-за стремительного роста преступности Манхэттен уже десять лет как обнесен стеной и превращен в одну большую тюрьму, где царят хаос и беззаконие и откуда невозможно выбраться живым. Над островом терпит крушение самолет, захваченный группой революционеров-террористов, с президентом США на борту. Вызволить его должен Змей Плискин, бывший солдат, ставший преступником. У него есть меньше суток: если Змей преуспеет, то получит помилование, если нет - микрокапсулы в его шее взорвутся и убьют его...

Змей Плискин в исполнении Курта Рассела - немногословный и загадочный антигерой, который излучает харизму. Инвесторы настаивали на кандидатурах Чарльза Бронсона или Томми Ли Джонса в качестве исполнителей роли Змея, но Карпентер предпочел Курта Рассела, который жаждал избавиться от славы героя легковесных диснеевских комедий.

При подготовке к съемкам основной проблемой для создателей стал поиск локаций. Полуразрушенный и находящийся в упадке Манхэттен обнаружился в Сент-Луисе, который сильно пострадал от пожара и своей архитектурой напоминал Нью-Йорк. Атмосферу саспенса идеально подчеркнул минималистичный электронный саундтрек, написанный самим Карпентером.

Сценарий фильма был создан еще в середине 1970-х на фоне последствий Уотергейтского скандала, недоверия к правительству в обществе и роста числа преступлений в крупных американских городах.

В своем фирменном стиле режиссер раскритиковал деградацию общества, политику и американскую мечту. Фильм Карпентера не столько предсказывает будущее, хотя некоторые образы оказались пророческими, сколько предостерегает - и за счет этого остается важным и интересным до сих пор.

Показы фильма в Беларуси проводит Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор Международного минского кинофестиваля "Лiстапад".