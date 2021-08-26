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форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
26.08.2021 16:56
Текст: Сергей Птичкин

На форуме "Армия-2021" представлен новый комплекс фотовидеофиксации

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый комплекс фотовидеофиксации комбинированного типа "Комета-21". Устройство позволяет не только фиксировать нарушения ПДД и управлять транспортной инфраструктурой, но и проводить мониторинг работы коммунальных служб, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Фото: Сергей Птичкин
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Многоцелевой радар в составе "Кометы-21" способен сопровождать одновременно до 96 целей, контролировать транспортную обстановку по шести полосам независимо от направления движения транспортного средства и выделять из потока транспортные средства, совершающие административное правонарушение. Инфракрасная подсветка с длиной волны 740 нм обеспечивает эффективную работу в ночное время суток.

Новый комплекс позволяет получать данные о скорости, местоположении и траектории движения автомобиля, производить распознавание марки, модели и цвета транспортного средства, а также фиксировать и учитывать автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами.

Данные о времени для производства вычислений "Комета-21" получает от системы ГЛОНАСС, непрерывно синхронизируя внутренние системы с национальной шкалой времени. Комплекс может быть интегрирован с базами розыска и передавать оповещения в смежные системы о фиксации разыскиваемого транспортного средства.

"Новый комплекс "Комета-21" позволяет получать многомерные данные для организации эффективного и безопасного дорожного движения, мониторинга работы коммунальных служб, а также оперативного поиска транспортного средства при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Это наша инициативная разработка, которая может быть интегрирована в системы "Безопасный город" и "Умный город" для повышения безопасности на дорогах муниципального, регионального и федерального значения", - сообщил заместитель гендиректора по развитию бизнеса "Объединенной приборостроительной корпорации" (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Константин Солодухин.

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