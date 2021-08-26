Новости

Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 23:53
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 23:49
В Кабуле произошел седьмой взрыв 23:16
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 22:59
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 22:42
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 22:32
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 22:24
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 22:15
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 22:14
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 22:12
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 21:55
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 21:45
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы по хоккею 21:41
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 21:36
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 21:32
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 21:14
В Кабуле прогремел третий взрыв 21:11
Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 20:31
В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для школьных линеек 20:28
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 20:20
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 20:18
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 20:17
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 19:59
В Болгарии в результате пожара на оружейном складе погиб человек 19:49
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 22:32
Рубрика: Власть

На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана

Текст: Анна Полтавцева

Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021", теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих. Открывал мероприятие президент РФ Владимир Путин. Оценить экспозиции выставки также приезжал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Фото: Алена Куренова
Избирком зарегистрировал Вассермана кандидатом в депутаты Госдумы

Одним из спикеров площадки стал известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман. На полигоне "Алабино" он осмотрел военную технику и амуницию. Кроме того, примерил на себя новейший бронежилет. Вот только камуфляжная экипировка его не впечатлила - ему показалось, что она в несколько раз легче его привычной униформы (жилетка Вассермана весит около 7 кг).

"Главная проблема любого бронежилета в том, что даже, если пуля его не пробьет, принятый им удар получится настолько серьезным, что твердо устоять на ногах едва ли получится", - отметил Вассерман.

Представленные на форуме экспозиции произвели на Вассермана впечатление. "То, что я увидел меня очень впечатлило. Особенно те экспонаты, о которых я знал из книг, потому что сопоставить книжные сведения с реальностью - это всегда интересно", - пояснил эрудит.

Ранее на форуме "Армия-2021" продемонстрировали концепт легендарного пулемета "Максим" с системой автонаведения. Система пока еще не стоит на вооружении, подчеркнул гендиректор по производству завода "Протон" Дмитрий Шахворостов.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле
Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты