На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана

Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021", теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих. Открывал мероприятие президент РФ Владимир Путин. Оценить экспозиции выставки также приезжал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Одним из спикеров площадки стал известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман. На полигоне "Алабино" он осмотрел военную технику и амуницию. Кроме того, примерил на себя новейший бронежилет. Вот только камуфляжная экипировка его не впечатлила - ему показалось, что она в несколько раз легче его привычной униформы (жилетка Вассермана весит около 7 кг).

"Главная проблема любого бронежилета в том, что даже, если пуля его не пробьет, принятый им удар получится настолько серьезным, что твердо устоять на ногах едва ли получится", - отметил Вассерман.

Представленные на форуме экспозиции произвели на Вассермана впечатление. "То, что я увидел меня очень впечатлило. Особенно те экспонаты, о которых я знал из книг, потому что сопоставить книжные сведения с реальностью - это всегда интересно", - пояснил эрудит.

Ранее на форуме "Армия-2021" продемонстрировали концепт легендарного пулемета "Максим" с системой автонаведения. Система пока еще не стоит на вооружении, подчеркнул гендиректор по производству завода "Протон" Дмитрий Шахворостов.