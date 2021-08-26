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26.08.2021 11:11
Рубрика: Культура

На площадке Российской креативной недели обсудят будущее онлайн-кинотеатров

Текст: Анна Ильина
В четверг, 26 августа, в Парке Горького начинает свою работу Вторая Российская креативная неделя (Russian Creative Week). Перед ее началом директор RCW и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова рассказала, что набережная Парка Горького станет арт-пространством площадью 15 000 квадратных метров. Программа фестиваля-форума делится на два потока. Первый - общественный, вход на его мероприятия свободный для всех гостей, и деловой, ориентированный на профессионалов. А в рамках деловой программы пройдет порядка 20 инсайт-сессий, которые, по словам Абрамовой, "представляют собой масштабные брейн-штормы, посвященные диалогу бизнеса и органов власти, реестру креативных индустрий, вопросам работы с банковской системой, экспорта, развитию креативной экономики регионов и так далее".

Сергей Новиков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели отмечает, что "потенциал российских творцов позволяет не просто на равных конкурировать с другими странами, а делать это в превосходных степенях и создавать продукт, который пользуется спросом во всем мире. Администрация президента РФ и Фонд президентских грантов уделяют этому большое внимание". Также Сергей Новиков напомнил, что в этом году Российская креативная неделя стала частью официальной программы Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного Организацией Объединенных Наций.

Фото: KION
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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин также отметил фокус Российской креативной недели на человека: "В Москве нефти нет, наш единственный капитал - люди, креативные, инновационные, которые создают будущее. Важно, что сейчас мы говорим именно об индустриях, которые позволяют превратить творчество в капитал".

"РГ" выступает партнером Российской креативной недели, в частности, поддерживает площадку "Новые медиа", где, согласно заявленному, в течение четырех дней 178 ведущих экспертов мира медиа будут обсуждать настоящее и будущее индустрии новых медиа, развитие национальных видеохостингов в формате дискуссий, мастер-классов и публичных диалогов, а также проведут питчинги (защиту проектов) стартапов. Площадку курирует холдинг "Газпром-медиа".

Среди гостей-спикеров шатра "Новые медиа" - Александр Жаров, Алексей Толстоган, Юлия Голубева, Вадим Верещагин, Сергей Шнуров, представители топ-менеджмента медиахолдингов, генеральные директора ведущих ОТТ-платформ: IVI, КиноПоиск HD, Premier, ОККО, KION, Wink, Start, Megogo, More.tv., известные блогеры, актеры и журналисты. Модерировать сессии будут Тина Канделаки, Сусанна Альперина, Ксения Болецкая, Дмитрий Барченков и другие.

Отдельный день будет посвящен RUTUBE. Генеральный директор платформы Алексей Назаров и депутат Государственной Думы Антон Горелкин обсудят основной вектор роста российских видеохостингов. Блогеры - новые лидеры мнений - поделятся лайфхаками, как создавать качественный контент и грамотно его монетизировать.

Также в рамках деловой программы будет проведена сессия "Медиа будущего: новые правила глобальной игры". В дискуссии примут участие генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров, заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев. Модератор сессии - российский журналист, редакционный директор Forbes Николай Усков.

Фото: kinopoisk.ru
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"Так называемые новые медиа в настоящий момент перестали быть, собственно, новыми. Мы не можем больше воспринимать их как нетрадиционные медиа и должны признать их влияние не только на развитие креативных индустрий, но и на привычки потребления аудиторией информации и развлечений. Формированию этой реальности способствовало стремительное развитие и применение технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности во всех сферах. Дополнительному ускорению этого процесса способствовала пандемия и вынужденный переход в онлайн огромного количества сегментов всех рынков. И как результат, формируются новые требования к производству контента и его продвижению, будь это телевизионный или блогерский контент. Настоящее и будущее медиа, производство и дистрибуция контента, развитие OTT-платформ - ключевые вопросы, которые мы планируем осветить в рамках РКН" - говорит Юлия Голубева, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".

Уже сегодня с 16:00 до 18:00 на площадке пройдет сессия с ведущей Тиной Канделаки, где она поговорит с ведущими продюсерами об особенностях создания передового контента для онлайн-кинотеатров. Обозреватель "РГ" Сусанна Альперина - один из участников этой дискуссии. А после этого она станет модератором другой - "Революция онлайн-платформ. Эффективная стратегия развития". В дискуссии, которая пройдет в шатре "Новые медиа" с 18:30 до 20:00, примут участие Игорь Мишин - генеральный директор "МТС Медиа", Софья Митрофанова - генеральный директор платформы Premier, Лала Ахмедова - генеральный директор more.tv, Максим Евдокимов - генеральный директор Okko, Виктор Чеканов - генеральный директор Megogo, Иван Гринин - директор по контенту ivi, Александр Косарим - директор по контентной политике Wink, Ксения Болецкая - директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов "Яндекса" и Дмитрий Гудумак - директор по коммерции и развитию Start.

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