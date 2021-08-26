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26.08.2021 10:00
Рубрика: Экономика

На портале госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Раздел "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" начал работать на портале госуслуг. Проект реализован при участии Минфина, Банка России и Минцифры.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Как пояснили в пресс-службе министерства финансов, сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, на мошеннические методы социальной инженерии приходится почти две трети несанкционированных операций со счетами. "Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему госуслуг - шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности. Раздел о финансовом мошенничестве на "Госуслугах" позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени", - заявил Котюков, добавив, что ресурс будет регулярно обновляться.

"Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта", - отметил зампред Центробанка Герман Зубарев.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".

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