Наставниками "Голоса. 60+" станут Леонтьев, Намин, Вайкуле и Газманов

Ведь все четверо - не только прекрасные артисты с моментально узнаваемым творческим лицом, но и мудрые люди со своим собственным мнением, и уникальным, успешным опытом на сцене.
При этом, Стас Намин и Олег Газманов - еще и отличные рассказчики, а слушать суждения порой не по-прибалтийскому пылкой и душевной Лаймы Вайкуле не менее увлекательно, чем внимать ее песням. Ну а Валерий Леонтьев - это история опыта, побед и всегда точного следования актуальным трендам отечественной эстрады.
В общем, у всех них есть чему поучиться.
А вот ведущий у "Голоса 60+" прежний - Дмитрий Нагиев.
Премьера четвертого сезона "Голос 60+" состоится в эфире Первого канала 3 сентября в 21:30.
Кстати
В "слепых прослушиваниях" примут участие вокалисты старше 60-ти: из России, Азербайджана, Германии, Франции, США и других стран. Самому старшему из них - уже 96 лет.