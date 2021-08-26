Наставниками "Голоса. 60+" станут Леонтьев, Намин, Вайкуле и Газманов

Определились имена наставников музыкального шоу "Голос. 60+". И это будет самый звездный состав. Причем все четверо: мэтр эстрады Валерий Леонтьев, рокер Стас Намин, элегантная и стильная Лайма Вайкуле и умеющий работать в самых разных жанрах Олег Газманов в креслах наставников еще не сиживали. И надо признать: продюсеры Первого канала сделали очень точный выбор.

Ведь все четверо - не только прекрасные артисты с моментально узнаваемым творческим лицом, но и мудрые люди со своим собственным мнением, и уникальным, успешным опытом на сцене.

При этом, Стас Намин и Олег Газманов - еще и отличные рассказчики, а слушать суждения порой не по-прибалтийскому пылкой и душевной Лаймы Вайкуле не менее увлекательно, чем внимать ее песням. Ну а Валерий Леонтьев - это история опыта, побед и всегда точного следования актуальным трендам отечественной эстрады.

В общем, у всех них есть чему поучиться.

А вот ведущий у "Голоса 60+" прежний - Дмитрий Нагиев.

Премьера четвертого сезона "Голос 60+" состоится в эфире Первого канала 3 сентября в 21:30.

Кстати

В "слепых прослушиваниях" примут участие вокалисты старше 60-ти: из России, Азербайджана, Германии, Франции, США и других стран. Самому старшему из них - уже 96 лет.