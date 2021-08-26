Назван окончательный список участников фестиваля "Спасская башня"

26 августа на традиционной пресс-конференции перед открытием фестиваля "Спасская башня" был назван итоговый перечень коллективов - участников фестиваля. За всю 14-летнюю историю военно-музыкального шоу случай беспрецедентный. Список тех, кто выступит на Красной площади, обычно организаторы объявляют журналистам заблаговременно, за два-три месяца.

Но сегодня время необычное, соответственно, и история фестиваля насыщена событиями неординарными.

За сутки до открытия из списка участников выпал военный оркестр из сердца Африки, из Габона.

Ситуация тем более необычная, что Африка почти не была представлена за все годы фестиваля. Почти - это значит, что север Африки все-таки выступал на Красной площади. Это были военные музыканты из Египта. Но южнее - никто и никогда.

О том, что пандемия помешала прилету габонцев, организаторы узнали позавчера. В оркестре из полусотни музыкантов под руководством женщины - лейтенанта по имени Лея, прямо в аэропорту ПЦР-тесты выявили 5 заболевших и инфицированных. Абсолютно достоверные данные станут известны при более основательных медицинских исследованиях. Но, конечно, музыканты решили не рисковать. "Спасская башня" проходит в формате "COVID free": особые меры безопасности, обязательные QR-коды, постоянные проверки, дезинфекция всего и вся.

При всей горечи потери, есть повод и для оптимизма. Система медицинской безопасности показала эффективность на "дальнем подступе". Габонский оркестр летел по маршруту Либревиль - пересадка в Турции - Москва.

Так или иначе, но ковид был бы остановлен. Хоть в Турции, хоть по прилету в Москву.

Система безопасности сработала на самом раннем этапе: на пять баллов.

На сегодня в мире проводится около 200 фестивалей формата "милитари тату". Отец-основатель российского Сергей Хлебников сделал акцент: "Тема и девиз фестиваля - "Время. Музыка. Мир". Время тревожное, но возрождение духа необратимо, музыка заставляет просыпаться надежду в сердцах. Люди должны жить в мире. Хочу особо поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина, МИД и Минобороны, руководство пограничной службы и всех, благодаря кому этот праздник состоялся".

Музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин отметил, что российские участники фестиваля представляют все силовые ведомства России: армия, ФСБ, ФСО и МЧС. Зарубежные: Беларусь, Мексика, Катар и Греция.

Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов: "Ничего подобного в истории фестивалей не было. Уникальная ситуация потребовала чрезвычайных мер, ничего важнее медицинской безопасности гостей, зрителей и участников для нас нет. Просим принять и QR-коды, и термометрию при входе, и обязательное ношение масок. Нужно принять, понять и строго соблюдать все меры безопасности. В мае шорт-лист участников состоял из 14 стран. С тех пор мы получали скорбные известия из Франции, Швейцарии, Австрии, из-за ковидных ограничений им было запрещено покидать свои страны... Но давайте о приятном: выступит Тамара Гвердцители, хор Турецкого и Тилль Линдеманн. С ними - никаких изменений, все выступят как обещано".

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