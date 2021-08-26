Назван топ-100 лучших колледжей России

В рамках финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в эти дни в Уфе, назвали топ-100 лучших организаций среднего профобразования.

В этом году топ-100 объединил организации из 41 региона: больше всего - 30 - представил Поволжский федеральный округ, на втором месте - Центральный федеральный округ - 24 колледжа, третье место - Уральский федеральный округ - 22 колледжа.

- Рейтинг - маршрутная карта, которая подтверждает качество образования и уровень подготовки кадров. Колледжи гордятся своими достижениями, ведь за каждым из них стоит серьезный труд всего педагогического коллектива, студентов и управленческой команды, - подчеркнул директор департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин.

Кто попал в рейтинг? Например, Алтайская академия гостеприимства, Липецкий индустриально-строительный колледж, московский "Колледж полиции", Томский техникум информационной политики и другие.

Справка "РГ"

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходит с 25 по 29 августа в Уфе. Нацфинал - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет.

Чемпионат ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

Организаторы первенства: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив".