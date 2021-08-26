Неаттестованных гидов, инструкторов и экскурсоводов станут штрафовать

Нелегальные экскурсоводы и гиды вскоре должны оказаться вне закона. Показывать достопримечательности и рассказывать о любопытных местах разрешат только аттестованным специалистам. Предусматривающий такой порядок законопроект одобрило правительство России.

Водить по крышам экскурсантов без необходимых на то аттестатов и утверждения маршрутов не выйдет. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Согласно документу, предлагается ввести штрафы для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, не прошедших переаттестацию. Изменения будут внесены в статью 14.51 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности".

Если окажется, что услуги туристам оказывает сотрудник, не прошедший проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности, то ему грозит штраф.

Сам работник заплатит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. А должностным лицам, выпустившим экскурсовода на маршрут, грозит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам могут вменить наказание в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Речь о компаниях, в которых работают гиды и экскурсоводы без необходимых документов.

Если же аттестат или карточку инструктора-проводника выдаст организация, которая не внесена в специальный реестр, то штрафы для нее будут и вовсе в разы выше - от 30 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что рассмотрение дел об указанном административном правонарушении будет находиться в компетенции суда. Новое правило, как планируется, начнет работать с 2022 года.

Стоит отметить, что речь идет не о тех гидах, которые, вообще не имея каких-либо документов, начинают водить народ. Так, одно время стали популярными экскурсоводы из числа бомжей - они водят людей по злачным местам и показывают им жизнь города с другой стороны. Или вот не так давно появились молодые люди, устраивающие небезопасные экскурсии по крышам городских домов и зданий. Такие экскурсии особенно популярны в Санкт-Петербурге.

Одно время стали популярными экскурсоводы из числа бомжей - они водят людей по злачным местам и показывают им жизнь города с другой стороны

Для таких псевдоэкскурсоводов предусмотрена отдельная ответственность.

Этим же законопроектом вводятся наказания для работников, которые то ли по лени, то ли еще по какой причине не захотят получить необходимый аттестат на работу и на конкретный маршрут. Это особенно актуально для экстремальных туров, где жизнь всей тургруппы зачастую целиком и полностью зависит от умений и навыков гида.

"Поскольку от уровня знаний и навыков инструкторов-проводников, которые подтверждаются аттестацией, зависит безопасность туристов (экскурсантов), предусмотренный законопроектом размер штрафов за деятельность инструкторов-проводников без прохождения аттестации выше, чем размер штрафов за незаконную деятельность экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков", - говорится в пояснительной записке.

"Такие меры позволять расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников", - заявил соавтор инициативы, глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Напомним, ранее был принят закон, вводящий с 1 июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране.

Впрочем, в документе предусматриваются и определенные исключения. Аттестацию смогут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность "на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями" или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках "осуществления образовательной деятельности".