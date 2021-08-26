Онколог рассказал о последствии отказа от курения

Исследователи из России доказали, что отказ от курения продлевает жизнь. Врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе рассказал об эксперименте Центра имени Блохина, который проводился совместно с Городской клинической онкологической больницей № 1.

Работа длилась в течение семи лет. В этот период велись наблюдения за более 500 пациентами с раком легких.

"Результаты показали, что отказ от курения продлевает жизнь пациентов сроком до двух лет", - отметил Давид Заридзе в интервью KP.Ru, добавив, что и лечение у людей, завязавших с вредной привычкой, проходило более эффективно, чем у курящих.

"Исследование доказало, что это верно для времени в два года, но ведь в течение этих лет могут и новые препараты появиться", - заметил онколог.

Доктор предупредил, что курение, поставляющее в организм отравляющие канцерогенные вещества, провоцирует 15 форм рака.