Новости

Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе 06:50
Онколог рассказал о последствии отказа от курения 06:37
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет 05:58
Еще один дождливый день пообещали москвичам синоптики 05:30
Жители Бурятии забили тревогу из-за загрязнения на руднике 05:03
На чемпионате "Молодые профессионалы" обсудят подготовку студента-исследователя 05:00
Турция начала выводить свои войска из Афганистана 04:40
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине 03:50
Ученые назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных 03:35
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье 02:44
Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19 02:30
Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА 01:36
"Зенит" окажется в третьей корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ 01:10
Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ 00:57
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет 00:26
В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов 00:06
В Испании обрушился трехэтажный жилой дом 25.08.2021
В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального 25.08.2021
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно 25.08.2021
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 25.08.2021
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 25.08.2021
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.08.2021
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 25.08.2021
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 25.08.2021
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 25.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
От Москвы до Воронежа: Куда поехать отдохнуть на машине
От Москвы до Воронежа: Куда поехать отдохнуть на машине
26.08.2021 06:37
Рубрика: Общество

Онколог рассказал о последствии отказа от курения

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из России доказали, что отказ от курения продлевает жизнь. Врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе рассказал об эксперименте Центра имени Блохина, который проводился совместно с Городской клинической онкологической больницей № 1.

Фото: iStock
Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка"

Работа длилась в течение семи лет. В этот период велись наблюдения за более 500 пациентами с раком легких.

"Результаты показали, что отказ от курения продлевает жизнь пациентов сроком до двух лет", - отметил Давид Заридзе в интервью KP.Ru, добавив, что и лечение у людей, завязавших с вредной привычкой, проходило более эффективно, чем у курящих.

"Исследование доказало, что это верно для времени в два года, но ведь в течение этих лет могут и новые препараты появиться", - заметил онколог.

Доктор предупредил, что курение, поставляющее в организм отравляющие канцерогенные вещества, провоцирует 15 форм рака.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Ученые назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете