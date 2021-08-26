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26.08.2021 10:00
Рубрика: Общество

Онколог рассказала о лечебных свойствах настоя из одуванчика

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые изучают лечебные свойства одуванчика для лечения онкологических заболеваний. Однако медики предостерегают: использовать для борьбы с опухолями только экстракт растения нельзя.

Фото: iStock
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"О свойствах одуванчика нам хорошо известно. Кстати, еще есть много исследований по кверцетину. Это другое биоактивное соединение, найденное в одуванчиках, также обладающее некоторым антиканцерогенным действием. Тем не менее нужно понимать, что вылечить все опухоли, как утверждают порой в интернете, настойкой одуванчика нельзя", - сообщила aif.ru доктор медицинских наук Марианна Якубовская.

Богатый биологически важными соединениями, витаминами и минералами экстракт корня одуванчика может использоваться только как дополнение к классическому лечению и по согласованию с врачом.

Лечиться только экстрактом одуванчика недопустимо.

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