Онколог рассказала о лечебных свойствах настоя из одуванчика

Ученые изучают лечебные свойства одуванчика для лечения онкологических заболеваний. Однако медики предостерегают: использовать для борьбы с опухолями только экстракт растения нельзя.

"О свойствах одуванчика нам хорошо известно. Кстати, еще есть много исследований по кверцетину. Это другое биоактивное соединение, найденное в одуванчиках, также обладающее некоторым антиканцерогенным действием. Тем не менее нужно понимать, что вылечить все опухоли, как утверждают порой в интернете, настойкой одуванчика нельзя", - сообщила aif.ru доктор медицинских наук Марианна Якубовская.

Богатый биологически важными соединениями, витаминами и минералами экстракт корня одуванчика может использоваться только как дополнение к классическому лечению и по согласованию с врачом.

Лечиться только экстрактом одуванчика недопустимо.