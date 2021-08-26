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Осенью вырастут цены на бюджетные смартфоны

Текст:   Иван Черноусов
26.08.2021,  
15:27
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Компания TSMC, один из главных мировых производителей чипов, увеличит цену на них до 20%. Об этом пишет издание Nikkei.

Смартфоны Xiaomi будут называться по-другому

Из-за этого могут вырасти цены на смартфоны, планшеты, видеокарты и другую технику, отмечают аналитики. Например, вырастут цены на процессоры, выполненные по технологии 7-нм и ниже - они используются в смартфонах, планшетах, компьютерах компании Apple и гаджетах других производителей.

На 20% подорожают чипы на более старых техпроцессах. А это, в свою очередь, приведет к росту цен на бюджетные смартфоны.