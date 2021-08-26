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26.08.2021 20:17
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ

Текст: Айсель Герейханова

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о ежедневных информационных потоках, направленных на дискредитацию выборов в России.

"Как никогда есть желание дискредитировать выборы, снести выборы. И на это работают очень активно. Мы каждый день видим эти информационные потоки, которые направлены именно на это: что в России выборов нет, что обязательно будут фальсификации, что обязательно нарисуют какой-то результат", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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Памфилова добавила, что "в основном это делают сторонники и любители Запада". Причем, по ее словам, сейчас работа с их стороны ведется более тонко, чем раньше. "Не такая грубая, откровенная ложь, а такая полуправда" - пояснила Памфилова.

"Поэтому в такой атмосфере приходится объяснять, что это не так, что это неправда", - добавила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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