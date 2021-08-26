Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране

Электронное голосование невозможно распространить в масштабах страны из-за вопросов безопасности. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

"Есть ключевые проблемы, которые мы пока в масштабах России стопроцентно решить не можем. Основная проблема - это безопасность, защита системы от несанкционированного внешнего вторжения в масштабах России", - сказала она.

Еще одна проблема, по ее словам - обеспечение прозрачности наблюдения за ходом выборов и тайны голосования при проведении дистанционных электронных выборов.

Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также в Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.