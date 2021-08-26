Если раньше граждане считали, что в милицию обращаться смысла нет, то сейчас эта точка зрения отвергнута. Фото: Темир Сыдыкбеков

После публикации Национальным статистическим комитетом Киргизии данных о резком росте числа совершенных в республике правонарушений с начала 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020-го) в Генеральной прокуратуре (ГП) КР поспешили успокоить киргизстанцев: ничего экстраординарного в таком увеличении количества преступлений нет. Виной всему - пандемия коронавируса.

Представитель надзорного ведомства выступил на специальной пресс-конференции через несколько дней после выхода в свет информации Нацстаткома, испугавшей киргизстанцев. Начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа Генпрокуратуры Эмиль Чамбаев объяснил такие тревожные данные жесткими ограничительными мерами, действовавшими в республике в 2020-м.

- Вы все помните, что происходило в прошлом году: введение на фоне пандемии режимов ЧС и ЧП, комендантского часа, ограничение времени работы увеселительных заведений, торговых центров, установка блокпостов. Эти меры повлияли на всех и вся, в том числе и на уровень преступности. Он снизился. В 2021-м строгих ограничений нет. И это одна из причин, по которой преступность сегодня растет. На нее всегда влияет множество факторов. Не бывает так, чтобы из года в год число правонарушений не менялось, - объяснил Эмиль Чамбаев.

Напомним, что, по данным Нацстаткома КР, с начала 2021 года в Киргизии зарегистрировали 23,5 тысячи преступлений. Это больше в 1,5 раза, чем за шесть месяцев 2020 года. Первые три места занимают кражи (10 400 случаев), мошенничества (6 871) и хулиганства (2 487).

- Число преступлений против личности в республике увеличилось почти на треть. При этом количество убийств выросло на 26 процентов, изнасилований и покушений на изнасилование - на 34, причинений менее тяжкого вреда здоровью - на шесть процентов, - отметили в Нацстаткоме.

По словам Эмиля Чамбаева, нахождение краж на первом месте в статистике - общемировая тенденция. Это самый распространенный вид преступлений. К сожалению, как отметил представитель Генпрокуратуры КР, почти половина фактов воровства остается нераскрытой. То же самое, кстати, и с некоторыми другими зарегистрированными правонарушениями.

- В первой половине 2021 года в производстве у правоохранительных органов находилось 1 569 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям. Раскрыто 710, - привел данные Эмиль Чамбаев. - Высок процент раскрываемости убийств - 88 из 113 дел.

В Генеральной прокуратуре призвали киргизстанцев не пугаться представленных Нацстаткомом цифр. "Статистика - сложная наука, в которой действуют свои методы формирования информации. Представьте, приходит в РОВД человек, который потерял сумку. Этот факт зарегистрируют не как потерю, а именно как кражу. Но фактически никакого преступления не было, ведь человек сам потерял сумку. Я тоже выявлял подобные случаи на практике. Не надо пугаться никаких цифр. Если бы на самом деле произошел ощутимый рост, то сообщения об этом появлялись бы во всех СМИ и без статистики. В обществе обязательно почувствовали бы негативную тенденцию", - резюмировал представитель Генпрокуратуры КР.

Мнение

Александр Зеличенко, член Общественного совета МВД КР

Если раньше граждане считали, что в милицию обращаться смысла нет, то сейчас эта точка зрения отвергнута, и люди приходят. Но самое главное - это общественно-политическое и экономическое состояние общества. Если человек беден и ему не на что прокормить семью, то он пойдет на все. Мы переживали такую ситуацию в девяностые. Также играет роль рост цен. Все это ведет к тому, что возродились преступления, о которых мы уже забыли: дачные и квартирные кражи, даже кражи белья. На бедность милиция не влияет. Милиции можно вменять в вину рост организованной и рецидивной преступности. Рост краж, пусть даже на крупные суммы, - это проблема общегосударственного масштаба, поэтому только милицию здесь винить нельзя. Поможет снизить уровень преступности комплекс мер со стороны государства.